Крючков, иммунолог: Корь может вызывать тяжелые заболевания ЦНС

Николай Крючков, иммунолог, рассказал, что люди, переболевшие корью, могут заболеть панэнцефалитом.

В интервью иммунолог Крючков предупреждает о тяжелых побочных эффектах кори. Специалист предупредил, что у пациентов, переболевших корью, могут возникнуть тяжелые долгосрочные побочные эффекты. Медик пояснил радио Sputnik, что осложнениями кори могут быть пневмония и отит. Кроме того, через несколько лет корь может привести к серьезному расстройству центральной нервной системы.

Николай Крючков сказал, что у некоторых пациентов симптомы подострого панэнцефалита могут проявиться через семь лет после первоначального диагноза. Воспаление головного мозга вызывается подострым склерозирующим энцефалитом. Человек может стать неряшливым и упрямым. Они также могут быть агрессивными, раздражительными или крайне эгоистичными. Кроме того, часто наблюдаются интеллектуальное снижение и нарушения речи. Тяжелые стадии заболевания могут привести к полному распаду личности. Крючков подчеркнул, что вакцинация – лучший способ предотвратить заражение корью.