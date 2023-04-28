 

Крючков, иммунолог: Корь может вызывать тяжелые заболевания ЦНС

28.04.2023, 15:20, Разное
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Николай Крючков, иммунолог, рассказал, что люди, переболевшие корью, могут заболеть панэнцефалитом.

В интервью иммунолог Крючков предупреждает о тяжелых побочных эффектах кори. Специалист предупредил, что у пациентов, переболевших корью, могут возникнуть тяжелые долгосрочные побочные эффекты. Медик пояснил радио Sputnik, что осложнениями кори могут быть пневмония и отит. Кроме того, через несколько лет корь может привести к серьезному расстройству центральной нервной системы.

Николай Крючков сказал, что у некоторых пациентов симптомы подострого панэнцефалита могут проявиться через семь лет после первоначального диагноза. Воспаление головного мозга вызывается подострым склерозирующим энцефалитом. Человек может стать неряшливым и упрямым. Они также могут быть агрессивными, раздражительными или крайне эгоистичными. Кроме того, часто наблюдаются интеллектуальное снижение и нарушения речи. Тяжелые стадии заболевания могут привести к полному распаду личности. Крючков подчеркнул, что вакцинация – лучший способ предотвратить заражение корью.


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