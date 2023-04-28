 

Доктор Варфоломеев назвал четыре признака того, что на коже видны сгустки крови

28.04.2023, 15:20, Разное
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Сгусток крови можно обнаружить на коже. Кровяной сгусток – это двусторонняя палочка. Они могут помочь, когда желеобразные сгустки крови образуются в ответ на кровотечение.

Не все тромбы можно приветствовать. Сгустки крови, образующиеся в венах вашего тела, могут разорваться. Эти желеобразные сгустки крови могут перемещаться по кровотоку, а затем застрять в легких. Около 50 процентов людей с ТГВ испытывают симптомы. “Важно также помнить, что люди, страдающие ТГВ, могут не испытывать никаких симптомов, и именно поэтому его иногда называют “немым заболеванием”, – говорит кардиолог Олег Вафоломеев.

Очень важно принять меры сразу же после появления симптомов”. Кардиолог объясняет признаки образования тромбов:

Отек
Тромбоз глубоких вен характеризуется отеком, обычно в области лодыжки, стопы или ноги. Этот симптом легко принять за что-то другое, например, за укус насекомого. В сочетании с другими симптомами этот симптом может свидетельствовать о тромбозе глубоких вен.

Болезненные, расширенные вены
Заметно набухшие или болезненные вены могут сопровождать отеки. Наряду с отеками ног некоторые люди испытывают болезненные, резкие судороги. Судороги обычно начинаются в нижней части ноги, затем поднимаются вверх по ноге.

Покраснение или жар
Кожа вокруг места, где образовался тромб, может стать горячей. Разница температур между пораженной частью тела и окружающими ее участками покажет вам тепло.

Изменение цвета кожи
Возможно, что пораженный участок также станет бледным с оттенком красного или синего.

При появлении любого из этих симптомов крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно если имеются факторы риска, связанные с ТГВ.


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