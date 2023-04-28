 

В Москве в пруду нашли двух утопленников

28.04.2023, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На западе Москвы, на дне Беловежского пруда дайвер обнаружил тела двух утопленников. Личности погибших еще не установлены, лишь известно, что они были одеты в оранжевые костюмы. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту чрезвычайного происшествия Следственный комитет РФ уже начал проверку. RT со ссылкой на ведомство уточняет, что утопленники в пруду на западе столицы были обнаружены в пятницу, 28 апреля. Согласно предварительной версии, погибшие весной провалились под лед.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.22 / “Меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – им все позволено”. Шнуров объяснил, зачем написал скандальную песню о Собчак

10.09.21 / Лавров: Запад практически «объявил войну» российским СМИ

24.07.21 / “Остановите этот беспредел соблазна!” Леся Никитюк показала себя в мини-бикини

18.08.21 / “РФ и Беларусь – уже одно государство?”. Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением

10.07.21 / Район президентского дворца в столице Сомали обстреляли из минометов

19.11.21 / В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО

25.06.20 / Daily Mail – около половины британцев прибавили в весе во время карантина

21.12.20 / Ходорковский: Прочитал разговор Навального с Кудрявцевым. Уголовку все же придется возбуждать, да, Владимир Владимирович?

19.07.20 / Создана искусственная кожа, которая распознает прикосновения

01.12.21 / Самовлюбленность и отсутствие ума: ученые рассказали о людях, доверяющих астрологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика