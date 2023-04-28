Скандалы: Личный замок, бьюти-империя и извинения Джигана

Чего достигла Оксана Самойлова за 35 лет

Одна из главных героинь таблоидов, предпринимательница, модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова отмечает 35-летие. В соцсетях она уже показала, как ее поздравили муж и дети. Широко освещавшаяся в светских Telegram-каналах и таблоидах ссора рэпера Джигана и его жены, Оксаны Самойловой, закончилась примирением. Сегодня, в день своего 35-летия, предпринимательница и мать четверых детей похвасталась поздравлением от семьи: в соцсети она выложила фотографию прощеного мужа с тортом и двух попавших в кадр дочерей с букетами роз. Все они были в футболках с портретом Самойловой в рамке в виде сердечка.

Модель предпочитает скрывать собственную биографию до периода, когда она вышла замуж за рэпера Джигана. Известно, однако, что детство она провела в городе Ухта, где росла в неполной семье — отец ушел, когда Оксане Самойловой было 6 лет. С матерью у модели сложились теплые доверительные отношения, она регулярно публикует совместные фотографии и рассказывает о новостях в семье. У Оксаны также есть родной младший брат – Евгений, с которым она была очень дружна в детстве.

Общественности также известно о родстве Оксаны Самойловой и Юлии Самойловой, — певицы, которая участвовала в «Факторе А» и конкурсе «Евровидение-2018». Модель заметили в тот момент, когда она пришла поддержать двоюродную сестру на конкурсе.

Оксана Самойлова училась в городской школе, а затем поступила в местный университет, однако так и не получила диплом. В 2007 году она уехала из Ухты в Москву и начала строить карьеру в столице. Она не раз рассказывала, что работала в модельном бизнесе до того момента, как встретила рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).

Личная жизнь

В 2012 году Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана. Как позже рассказала модель, пара встречалась несколько лет и лишь потом решила пожениться. За это время у них родилась их старшая дочь Ариэла. Позже на свет появились еще трое детей — Лея, Майя и Давид.

12 декабря 2022 года в честь 10-летия со дня свадьбы Оксана Самойлова и Джиган решили устроить повторную церемонию, на которую позвали не только своих друзей и родственников, но и поклонников. Прямой эфир с торжества транслировался в онлайн-режиме в социальной сети. Кольца Самойловой и Джигану вынес их маленький сын Давид, в то время как дочери рассыпали лепестки роз вокруг матери. После клятв и обмена кольцами, дети объявили родителей мужем и женой.

Однако у пары не всегда все было гладко. В 2021 году Джиган и Оксана Самойлова, семью которых многие ставили в пример, уже были на грани развода.

Не успел их сын появиться на свет, как брак начал трещать по швам. После рождения Давида звездный отец ушел в отрыв: он развлекался в клубах, выпивал, грубо обращался с дочкой, а после стал выходить в прямые эфиры, на которых говорил весьма странные вещи. В сети то и дело обсуждали возможные измены супруга Оксаны Самойловой. В итоге Джиган оказался в реабилитационном центре, а Оксана, уставшая от измен и неадекватного поведения супруга, инициировала развод. Это решение далось ей с большим трудом хотя бы потому, что их связывали не только восемь лет совместной жизни, но и четверо детей — Ариэла, Лея, Майя и Давид. Позже пара помирилась и продолжила жить вместе. Джиган не переставал вымаливать прощение.

Спустя два года после этой истории семья снова оказалась на грани развода. Пара внезапно перестала публиковать совместные фотографии и выходить на публику вместе. Оксана Самойлова никак не комментировала ситуацию, однако выложила письмо от дочери, в котором девочка поддержала мать в ссоре с отцом. После этого Джиган вышел на связь и объяснил свой переезд. Музыкант заявил, что на время съехал от семьи ради записи нового альбома.

Позже в сети появились скриншоты переписки Джигана, которую рэпер позже назвал фейком. На опубликованных скриншотах видно, как рэпер общается с фанаткой в соцсетях. Они обсуждают дела, спорт и последние события в жизни друг друга. На одном из снимков видно, как Джиган приглашает поклонницу на совместную пробежку.

В конце апреля Джиган и Оксана Самойлова помирились после скандала.

Они вышли в эфир и сообщили о новостях подписчикам: «Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь, просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или к счастью».

Карьера

В замужестве Оксана Самойлова ушла из модельного бизнеса и основала собственный бренд одежды в кооперации с подругой и дизайнером Мирославой Шведовой. Бренд быстро набрал популярность, магазины открывались в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Во время пандемии в 2020 году и на фоне разговоров о разводе они были закрыты. В 2018 году она также предпринимала попытку создать собственный бренд одежды и украшений для детей.

После закрытия магазинов одежды Оксана Самойлова вместе с партнером Мариной Назаровой запустила собственный косметический бренд Sammy Beauty. В 2021 году чистая прибыль компании составила 471 млн рублей, половина из которых – заработок Оксаны Самойловой.

Страсть к роскоши

По возвращении из США после рождения сына в 2020 году вся семья Джигана переехала в новый загородный дом с огромной внутренней территорией, на которой были расположены несколько построек. Трехэтажный особняк выполнен в стиле минимализма, а интерьер — в стиле барокко. На каждом этаже установлены панорамные окна. На крыше — просторная веранда для отдыха. Около дома — бассейн, лаунж-зона с плетеными креслами и мини-огород, за которым дети ухаживали самостоятельно, по утрам собирая урожай.

Однако в 2022 году семья решила переехать в новый дом — личный замок. Как сообщали СМИ, новый дом площадью 1745 кв. м принадлежит компании Араза и Эмина Агаларовых «Крокус Интернэшнл», а семья его снимает. Стоимость недвижимости — 170 млн руб., при этом аренда такого особняка может обходиться примерно в 3 млн руб. в месяц. Однако пара привыкла тратить деньги и показывать результаты вложений в социальных сетях.

Так, жена Джигана уже несколько лет ездит на Rolls-Royce, стоимость которого составляет более 20 млн руб. Недавно она решила обновить привычный дизайн и попросила сервис перекрасить машину в новый оттенок. «Теперь у меня лиловый шторм. Все будут узнавать меня на дорогах», — писала бизнесвумен.

Звездные родители часто балуют своих детей. В прошлом году Оксана Самойлова отвела дочь Ариэлу в ЦУМ, чтобы та выбрала подарок на день рождения. Она купила ей несколько аксессуаров от Louis Vuitton, в том числе сумку, цена которой составляет более 100 тысяч рублей. После этого модель устроила другой сюрприз: она сняла номер в отеле для себя и дочери с видом на Красную площадь. Администрация гостиницы подарила девочке фотоаппарат и красивый торт.

Оксана Самойлова и Джиган одаривают и других своих детей. В сентябре 2022 года они сделали сюрприз на восьмилетие дочери Леи, подарили ей пачку купюр номиналом пять тысяч рублей. Среди подарков также были кроссовки от Gucci. Оксана Самойлова поделилась видео с реакцией дочки в своем блоге.

Варвара Безрукова

Оригинал материала: “Газета.ру”