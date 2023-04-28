«Дело учителей» соратницы Беглова Раховой может пополниться новыми «участниками»

Депутат Заксобрания Петербурга Елена Рахова стала фигурантом дела о мошенничестве в школе №619 Калининского района. Издание «Ротонда» сообщает, что она находится в статусе обвиняемой. В СМИ не исключают, что следствие может вскрыть и другие эпизоды с участием Раховой, учитывая ее связь с несколькими образовательными учреждениями.

Следственный Комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении директора школы №619 Ирины Байковой. В нем фигурирует и Рахова, которая ранее занимала должность первого заместителя главы Калининского района.

По данным следствия, Байкова, ее заместитель, специалист по кадрам и Рахова переводили под видом зарплаты со счета школы деньги на карты «мертвых душ» — людей, которые по факту не работали в образовательном учреждении с 2011 года. Общая сумма переведенных таким образом средств – около 28 миллионов рублей.

СМИ обратили внимание и на Евгения Разумишкина, который сейчас занимает пост главы Красногвардейского района. Он работал с Раховой с 2004 года. В прошлом году чиновники вместе посещали школу № 180 и Разумишкин отметил, что депутатская поправка Раховой позволила выделить деньги на ремонт столовой. Благодаря этой поправке контракт на 24 млн рублей ушел к «АСК Сервис», которая нередко выступала исполнителем госконтрактов в районных администрациях. При этом отмечается, что ремонт в школе № 180 был затянут, а компания заплатила неустойку за невыполнение работ в обозначенные контрактом сроки.

С именем Раховой связан и скандал с ремонтом усадьбы купца Байкова. Там после реставрации должна была появиться детская база отдыха. Рахова курировала проект, на который выделили 52 млн рублей. Спустя три года работы над усадьбой так и не начались, поэтому ей заинтересовались в Контрольно-счетной палате и УБЭП. В день проверки усадьба загорелась. После здание снесли. Доказать, что дорогого ремонта не было и деньги просто расхитили, не представлялось возможным.

Помимо этого, Рахову называют «соратницей» губернатора Петербурга Александра Беглова. Ранее она работала в Курортном районе, который он возглавлял в «нулевых», и была его представителем в парламенте.

СМИ отмечают, что Разумишкин и Рахова не разрывали своих контактов, но теперь их «коллеги» в Смольном сами рискуют оказаться фигурантами уголовных дел, которые наверняка будут сопровождаться скандалами.