 

Рупор тоталитарной пропаганды: Санкции за “незаконные задержания” американских граждан

28.04.2023, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Санкции за "незаконные задержания" американских граждан

США введут новые санкции против России и Ирана за "незаконные задержания американских граждан", имея в виду граждан США, которые сидят в тюрьмах России и Ирана по обвинениям в шпионаже.
Самые свежие примеры в России – Уилан (которого до сих пор не поменяли) и Гершкович.
Теперь же, за удержание американских шпионов, будут вводиться персональные санкции против ответственных за это лиц и структур. В случае с Россией и Ираном, главные ответственные это и так уже находящиеся под санкциями ФСБ и Корпус Стражей Исламской Революции.

Разумеется, это осложнит (но не остановит) кулуарные переговоры по линии спецслужб о различных вариантах обмена. Разумеется, тот же Гершкович после объявления санкций получит по максимуму и будет ждать, когда на кого-то обменяют.

С Ираном сложнее – в Иране действует смертная казнь и иностранцев обвиненных в шпионаже там неиллюзорно могут казнить (в отличие от РФ, где действует мораторий на смертную казнь), а угрозы санкций аятоллы вертели на известном месте. Тут США могут дождаться, когда одного из шпионов могут показательно и демонстративно казнить, после чего из Тегерана фигурально зададут вопрос "Ну ввели вы еще одни санкции и Чо?"
Поэтому США и делают оговорку, что если тем или иным способом удерживаемых шпионов освободят, то санкции могут снять (но только эти).

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Говорухин открыл путь в карьеру, а муж бросил семью: как сложилась жизнь Аглаи Шиловской

30.01.23 / А «вДудь» и некому!

31.05.21 / Куда пойти в июне: гид по событиям в городе

09.09.21 / Ванга знала, как привлечь удачу и добиться исполнения желаний: ритуалы и советы

16.08.22 / Климатологи: В ближайшее время Калифорния исчезнет под водой

07.09.20 / Швейцарский банк ждёт наследников Сталина, чтобы вручить им 300 миллионов долларов

07.10.22 / Армения закрепила в своей Конституции стремление вступить в НАТО

21.05.21 / Чем выборы в Госдуму отличаются от выборов президента или голосования по поправкам в Конституцию?

17.12.22 / Институт развития «Интернета» разработает замену Emoji

01.11.22 / “Такая боль!”: брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика