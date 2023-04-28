Рупор тоталитарной пропаганды: Санкции за “незаконные задержания” американских граждан

Санкции за "незаконные задержания" американских граждан

США введут новые санкции против России и Ирана за "незаконные задержания американских граждан", имея в виду граждан США, которые сидят в тюрьмах России и Ирана по обвинениям в шпионаже.

Самые свежие примеры в России – Уилан (которого до сих пор не поменяли) и Гершкович.

Теперь же, за удержание американских шпионов, будут вводиться персональные санкции против ответственных за это лиц и структур. В случае с Россией и Ираном, главные ответственные это и так уже находящиеся под санкциями ФСБ и Корпус Стражей Исламской Революции.

Разумеется, это осложнит (но не остановит) кулуарные переговоры по линии спецслужб о различных вариантах обмена. Разумеется, тот же Гершкович после объявления санкций получит по максимуму и будет ждать, когда на кого-то обменяют.

С Ираном сложнее – в Иране действует смертная казнь и иностранцев обвиненных в шпионаже там неиллюзорно могут казнить (в отличие от РФ, где действует мораторий на смертную казнь), а угрозы санкций аятоллы вертели на известном месте. Тут США могут дождаться, когда одного из шпионов могут показательно и демонстративно казнить, после чего из Тегерана фигурально зададут вопрос "Ну ввели вы еще одни санкции и Чо?"

Поэтому США и делают оговорку, что если тем или иным способом удерживаемых шпионов освободят, то санкции могут снять (но только эти).

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