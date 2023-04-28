Мнение: Стиральные машины до революции, рабочий день при царе и последствия революции для пролетариата

1. Мы как-то с вами уже обсуждали дореволюционные пылесосы. Оказывается, были до революции в хозяйстве и стиральные машины. Вот, например, реклама паромоек из «Дачного справочника и путеводителя по окрестностям Москвы с картой» за 1907 год (ссылка).



В комментариях коммунисты немедленно напишут: ну были стиральные машины, но только у буржуев, а большинство населения лаптями щи хлебало. Предположим, что действительно, такие технические новинки в 1907 году были доступны далеко не всем. Но ведь так и идёт технический прогресс: сначала у некоторых, потом у немногих, потом у всех.

К сожалению, революция 1917 года опустила уровень жизни так сильно, что следующие 40 лет в России жили беднее, чем «при царе». А дальше в магазинах снова начали появляться стиральные машины, и после окончания социалистического эксперимента капитализм потребность в стиральных машинах полностью закрыл.

2. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



К 1900 году средний рабочий день в обрабатывающей промышленности составлял в среднем 11,2 часа, а к 1904 не превышал уже 63 часов в неделю (без сверхурочных), или 10,5 часа в день. Таким образом, за 7 лет, начиная с 1897 г., 11,5-часовая норма декрета на деле превратилась уже в 10,5-часовую, причем с 1900 по 1904 г. эта норма ежегодно падала примерно на 1,5%. В 1908 году на фабриках Московской губернии средний рабочий день составлял 9,5 часов. Средний рабочий день по Петроградской губернии к началу 1917 года снизился уже до 8,4 часов.

Пажитнов К. Положение рабочего класса в России, СПб, 1908 г. : « …В начале 1905 г. по данным фабричной инспекции 53% фабрично-заводских рабочих работало 11,5 часов; 17% приходилось на работающих 10,5-11 часов и около 30% работало от 8 до 10 часов». Это вместе с обедом.

В 1900 году рабочий день в Австралии равнялся 8 часам, Великобритании — 9, США и Дании — 9,75, Норвегии — 10, Швеции, Франции, Швейцарии — 10.5, Германии — 10.5, Бельгии, Италии и Австрии — 11 часам.

3. Блогер blog-10101 приводит картинку из советской публикации, про объём промышленной продукции и численность рабочих после революции (ссылка). Как видите, к 1925 году производство восстановилось только на 63,1% от уровня 1912 года, а рабочих мест было лишь 76% от 1912 года.

Чуть ранее, на пике падения в 1921/1922 годах (когда полный экономический крах политики «военного коммунизма» заставил Ленина частично вернуться к капитализму и ввести НЭП) производство обвалилось аж до 23%, а число рабочих – до 46% от 1912 года:

Столь глубокого падения в нашей истории более не было никогда – даже в лихие 1990-е годы. «Дикий капитализм», несмотря на все его минусы, оказался гуманнее, чем варварский коммунизм Ленина.

Полагаю, не только представители «эксплуататорских классов», но и большинство простых рабочих в 1920-е сожалели о том, что произошла революция (однако не могли об этом высказываться в условиях советской цензуры).

И действительно: промышленных товаров стало в 4 раза меньше, более половины рабочих потеряли работу, крупные города опустели, население разбежалось по деревням, чтобы найти себе хоть какое-то пропитание. Вдобавок к безработице и голоду – эпидемии тифа и гриппа-испанки, а также массовые жертвы террора и Гражданской войны. Повсюду разруха, грабежи и полная неуверенность в завтрашнем дне. И всё это лишь ради того, чтобы за 4 года наглядно убедиться, что идея «отнять и поделить» на практике превращается в «отнять и разрушить».