От лазурно-бирюзового до глубокого синего: самый модный педикюр на лето 2023 года

В год Водяного Кролика синий цвет стал наиболее популярным. Тренд коснулся не только одежды и макияжа, но и маникюра, а также педикюра. Есть много оригинальных дизайнов на лето 2023 года, идеи которых представлены ниже. Примите во внимание разные варианты и выберите тот, который вам больше импонирует (или совместите несколько креативных идей в одном рисунке).

С оригинальными принтами

В синем педикюре есть много привлекательных оттенков, и вы можете выбрать для фона тот, который вам больше нравится. А чтобы сделать дизайн более креативным и интересным, можно остановить свой выбор на оригинальных принтах. Это могут быть разные небольшие формы (геометрические, анималистические, цветочные принты), которые сделают покрытие ногтей стильным и веселым, соответствующим весеннему и летнему сезону.

Глянцевый бирюзовый

Есть оригинальная идея, которая заключается в выборочном оформлении. То есть вы определяетесь с основным покрытием на всех пальцах ног (однотонное матовое или глянцевое), а один ноготь делаете акцентным. К примеру, это будет ноготь на большом пальце, поскольку это самая большая ногтевая пластина. Проявите фантазию и выберите наиболее импонирующий вам дизайн, который может отличаться от общего синего фона.

Со стразами

На синем и голубом фоне идеально смотрятся стразы. Педикюр сразу превращается в нарядный, независимо от того, какие стразы и формы вы выберете. Это могут кристаллы Swarovski или другие камешки подобного типа по вашему усмотрению. Полоски и геометрические фигуры, сердечки и звездочки, фигурки морских обитателей и предметов — все варианты будут гармонично смотреться практически на любом фоновом оттенке синего.

Мраморный

Невероятно стильно и привлекательно смотрится педикюр с синим мрамором. Есть замечательная возможность соединить несколько очень красивых оттенков, начиная от глубокого темно-синего и заканчивая лазурно-бирюзовым цветом. Преимуществом данной идеи является то, что дизайн стилизуется под любой образ, будет идеально смотреться с любой обувью, а сделать его можно самостоятельно в домашних условиях. Это по плечу даже тем, кто не обладает талантами художника.

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Французский или лунный

Френч по-прежнему в тренде, так почему бы не использовать его в концепции синего педикюра? Можно оформить в голубых тонах кончики всех ногтей или сделать акцентным один ноготь, а все остальные оставить монохромными. При оформлении лунки также можно экспериментировать, сделав ее синей или предпочесть синеву основного фона, а для лунки выбрать другой цвет по вашему смотрению.

С золотом

В настоящем сезоне в тренде металлик, и вы можете воспользоваться этой тенденцией, стилизовав акцентные детали. Например, можно украсить голубые ногти оригинальными золотистыми декоративными элементами, которые сделают ваши ноготки нарядными и эффектными. Можно также надеть на пальцы ног украшения из набора колец, которые идеально впишутся в данную концепцию и добавят шарма. Выберите понравившийся вам оттенок синего, добавьте немного золота, педикюр станет не только ярким, но и сияющим.

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С морем и пальмой

Пальмы на фоне моря или океана будут смотреться на летнем синем педикюре очень актуально. Золотой пляж и ласковые волны будут радовать вас везде и всегда, даже если вы не находитесь на курорте. Для изображения водной глади вы можете выбрать любые оттенки из разнообразия тонов синей цветовой гаммы. А пальма станет ярким украшением вашего «пейзажа» и изюминкой креативного эффектного дизайна.

С камифубуки

Тонкие, гибкие, невероятно красивые и недорогие камифубуки идеально впишутся в концепцию синего педикюра. Они очень привлекательные и смогут украсить все, несколько или один пальчик, что только добавит дизайну эффектности. Такой вариант очень наряден, стилен и игрив. Подойдет к любой одежде и, особенно, обуви. Ваши пальчики наверняка не останутся без внимания и восхищения, поскольку то действительно выглядит впечатляюще.

Голографический

Трендовый синий педикюр невероятно лаконичен сам по себе, но вы можете добавить оригинальности и использовать еще одну модную технику. Речь идет о голографическом педикюре с оттенками синего. Он выглядит просто великолепно, ногти смотрятся аккуратными и ухоженными, покрытие – практически идеально гладким. Разноцветные переливы привлекательны сами по себе, но вы можете еще больше усилить эффект, добавив небольшие белые точки на каждый ноготок.

Вместо заключения

Преимуществом синего педикюра является то, что вы можете выбрать множество самых ярких и при этом невероятно прекрасных оттенков. Речь идет о самых светлых тонах наряду с самыми яркими и сочными цветами, которые можно комбинировать для получения самого стильного и изысканного дизайна. Также он идеален в стилизации, поэтому вы можете выбирать любой стиль – от морского до цветочного. Воспользуйтесь идеями, проявите творческие способности, и пусть ваш педикюр станет настоящим произведением искусства.