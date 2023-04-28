 

В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар

28.04.2023, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минувшей ночью на территории бывшей швейной фабрики города Высоковск городского округа Клин вспыхнул пожал. По данным “Радио 1”, огонь охватил площадь в 3200 квадратных метров, быстро распространившись из-за конструктивных особенностей здания.

На месте чрезвычайного происшествия работаю 58 спасателей, также привлечена 21 единица специальной техники. К утру пятницы, 28 апреля, сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. Информации о пострадавших не поступало, уточняет портал “Вести Подмосковья”.

Прокуратура городского округа Клин “контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании бывшей фабрики”. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщает телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.20 / У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

02.07.21 / NYT – операция грубая и масштабная — АНБ США рассказало о хакерских методах российских спецслужб

11.11.20 / Демократы продемонстрировали намерение вернуться к расследованиям против Трампа

09.09.20 / Times – «в армии меня любят» — Трамп отрицает, что оскорблял военных США

13.08.20 / МИД напомнил российским туристам о режиме эпидемии в Черногории

29.07.21 / Пароли полумиллиона пользователей «Умного голосования» утекли в Сеть

24.12.21 / Правительство поддержало ужесточающий наказание за пытки в колониях законопроект

18.08.21 / США задумались о санкциях по Афганистану

18.09.21 / Глава минобороны ФРГ призвала Европу стать независимой от США в военном плане

14.09.20 / Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика