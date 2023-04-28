Американцы массово мигрируют в Россию в поисках лучшей жизни

Граждане США начали массово перебираться в Россию, спасаясь от тирании Демократической партии – об этом сообщается в репортаже «Первого канала».

Только за первый квартал в нашей стране поселились более 16 американцев.

Начало модному тренду положил легендарный Джефф Монсон. Сейчас он работает волонтёром в Центре российско-американской дружбы в Балашихе. Боксёр опровергает слухи о том, что он якобы угрожал некоторым из бывших соотечественников, требуя от них сменить гражданство.

– Все соглашаются добровольно. Практически ни разу не возникало необходимости применять силу, – заверяет он. – Люди бегут в поисках лучшей жизни, потому что хотят быть мамой и папой, а не родителями с номерами. Сейчас это возможно далеко не везде.

Комментаторы в соцсетях обратили внимание, что в перечне из 17 человек упоминаются двое американцев, задержанных в январе 2023 года в аэропорту с наркотиками. Сейчас они находятся под следствием и им действительно придётся некоторое время жить в России.

—