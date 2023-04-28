Представитель Банка Англии призвал британцев смириться с тем, что они обеднели

Британцам нужно привыкнуть к тому, что их финансовое положение ухудшилось, нравится им это или нет, пишет The Independent. Об этом заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл. По мнению специалиста, требования его сограждан об увеличении заработных плат и повышение владельцами магазинов цен на продукты ведут лишь к разжиганию инфляции в Соединённом Королевстве.



AP

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл призвал жителей Великобритании признать тот факт, что их жизнь стала хуже, — нравится им это или нет. По его мнению, финансовое положение британцев ухудшается из-за постоянного требования увеличения зарплат в ответ на рост цен, пишет издание The Independent.

Кроме того, экономист убеждён, что инфляцию также подпитывают владельцы магазинов, которые завышают цены на реализуемую продукцию. Пилл заявил, что такие попытки британцев сохранить свою покупательную способность «обречены на провал», поскольку они до сих пор «не желают» признать, что их доходы снизились.

Как пишет автор статьи, специалист призвал сограждан перестать отрицать проблему и пытаться изменить ситуацию своими требованиями. Комментарии Пилла перекликаются с прошлогодним призывом главы Банка Англии Эндрю Бейли к работникам не требовать повышения зарплаты до уровня инфляции. В то время Бейли, который зарабатывает £570 тыс. в год, подвергся критике за то, что призвал рабочих «проявить сдержанность».

Хью Пилл также заявил, что предприятия, импортирующие природный газ в страну, должны покупать его по ценам, соответствующим стоимости услуг, которые Соединённое Королевство предоставляет миру, а не осуществлять импорт по повышенной цене. «То, с чем мы сталкиваемся сейчас, — это нежелание признать, что нам всем стало хуже», — цитирует издание слова экономиста.