Турция в шаге от статуса страны с ядерной энергетикой

На турецкую АЭС «Аккую» в четверг прибудет первая партия ядерного топлива, пишет Daily Sabah. После этого Турция официально обретёт статус страны, обладающей ядерной энергетикой.



AP

Турция в четверг обретёт статус страны, обладающей ядерной энергетикой, пишет Daily Sabah. Произойдёт это после того, как её первая атомная электростанция «Аккую» получит первую партию ядерного топлива.

Эта АЭС, как отмечает издание, строится российской государственной корпорацией «Росатом» в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря.

Планируется, что первый из четырёх энергоблоков будет введён в эксплуатацию уже в этом году. «Аккую» в конечном итоге сможет обеспечить около 10% потребности Турции в электроэнергии.

Намеченная на четверг церемония доставки первого ядерного топлива будет означать, что «Аккую» обретёт статус ядерного объекта, говорится в статье.

Перед этим мероприятием президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, проведёт телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Daily Sabah со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына. Последний также сообщил, что лидеры двух стран в ходе этой беседы обсудят не только ситуацию на Украине, но и двухсторонние отношения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин планирует принять участие в намеченном на четверг мероприятии дистанционно по видеосвязи.