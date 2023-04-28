Скандалы: Напрасный блуд

В России предложили ввести штрафы за рекламу сексуальных услуг

В России предложили ввести штрафы до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг. Причем наказывать предлагают не только за объявления интимного характера, но и за расклейку в общественных местах рекламы знакомств или совместного времяпрепровождения. Законопроект о штрафах за рекламу сексуальных услуг в Госдуму внесло законодательное собрание Санкт-Петербурга. Авторы документа предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новой статьей «Реклама сексуальных услуг». Она вводит штрафы за интим-рекламу для граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., а для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обычно подобную рекламу размещают на водосточных трубах, остановках и элементах архитектуры — это «наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города». Авторы инициативы считают, что значительные размеры взысканий будут эффективной предупредительной мерой, поскольку после их введения распространять подобные объявления станет просто экономически невыгодно.

По словам кандидата юридических наук и доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светланы Гороховой, сегодня реклама сексуальных услуг и сами подобные платные услуги стали достаточно распространенным явлением в России, особенно в крупных городах с многомиллионным населением.

— Больше всего подобные объявления распространены в Москве и Санкт-Петербурге, городах с наибольшим числом состоятельных людей, — подтверждает адвокат и член Адвокатской палаты города Москвы Наталья Хурчакова. — Следом идут курортные города (прежде всего Сочи), а также центры добычи полезных ископаемых в Сибири, такие как Сургут и Норильск, где больше всего работающих вахтами мужчин.

Интимные риски

Сейчас в российском обществе, причем особенно у молодого поколения, меняется парадигма отношения к такому явлению, как проституция, считает Светлана Горохова. По словам эксперта, это отношение становится более толерантным — многие рассматривают интим-услуги как обычный бизнес или легкий способ заработка. А самим секс-работницам больше не приходится стоять на улицах в ожидании клиентов.

— Этому в значительной мере способствовало развитие современных информационных технологий, позволяющих рекламировать сексуальные услуги фактически повсеместно — путем расклейки объявлений, рекламы в соцсетях и на других информационных площадках, — рассказывает собеседница «Известий».

Она отмечает, что вовлеченность молодежи в сферу секс-услуг в России растет, даже несмотря на высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции. Сведения о количестве вовлеченных в оказание сексуальных услуг разнятся — оно может составлять от 1 млн до 5 млн человек. Причем, как отмечает эксперт, в сфере секс-услуг обычно задействованы молодые люди репродуктивного возраста, которых можно считать надеждой нации в демографическом и других смыслах.

— Оказание секс-услуг за деньги — это проституция, за которую в России предусмотрена административная ответственность, а за ее организацию — уголовная, — говорит Наталья Хурчакова. — Именно поэтому такую рекламу обычно маскируют под объявления о знакомстве или предложения совместного времяпрепровождения.

По словам эксперта, интим-объявления несут в себе целый ряд рисков. Во-первых, они негативно сказываются на морально-психологическом здоровье общества, толкая мужчин на супружеские измены, а женщин — на поиск заработка в легкой форме. Таким образом обесцениваются семейные отношения. Во-вторых, проституция тесно связана с отмыванием доходов, коррупцией в правоохранительных органах и преступностью. Наконец, объявления об интим-услугах портят имидж и внешний вид российских городов, о чем и заявили в законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Объявления с подтекстом

Авторы законопроекта делают особый акцент на скрытом предложении сексуальных услуг — под ним, по словам Светланы Гороховой, предлагается понимать словесное или визуальное представление сексуальных услуг, непосредственно не содержащее их предложения, но в форме, способной ввести в заблуждение относительно фактического содержания рекламы.

— Примеры таких скрытых предложений — это реклама услуг частных массажисток, массажных салонов или эскорт-услуг, — рассказывает собеседница «Известий». — Можно предположить, что речь идет о рекламе, где текст с конкретным предложением заменен на картинку эротического толка, к которой прилагаются контакты.

Из текста законопроекта следует, что наказания будут предусмотрены за размещение любых объявлений, связанных с секс-услугами, в общественных местах. Впрочем, как отмечает Светлана Горохова, главный вопрос — что следует считать общественным местом — до сих пор остается без ответа. Предположительно, к этой категории могут быть отнесены места значительного скопления граждан — улицы, площади, парки, стадионы и транспорт, а также любые места, свободные для доступа неопределенного круга лиц. К ним относятся подъезды, пешеходные переходы, остановки, торговые центры, залы ожидания и так далее.

Кроме того, пока не совсем понятно, будут ли подпадать под действие новой статьи КоАП РФ объявления в интернете. Но даже если это окажется так, обычное объявление о знакомстве нельзя подвести под определение рекламы, считает Наталья Хурчакова. Ведь речь в данном случае идет о частном объявлении женщины, которая просто хочет познакомиться с мужчиной.

— За публикацию объявления о знакомстве человека оштрафовать не могут, если он прямо не пишет о том, что оказывает платные сексуальные услуги, — говорит эксперт. — Однако правоохранительные органы при возникновении каких-либо подозрений могут провести «контрольную закупку» через переписки, затем устроить реальную встречу и привлечь человека к административной, а то и к уголовной ответственности.

Механизмы защиты

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», реклама сексуальных услуг очень опасна, поскольку создает иллюзию их законности и обыденности, а также делает такие услуги доступнее и облегчает процесс вовлечения в эту сферу как клиентов, так и самих секс-работников.

— Если вы не знаете, что где-то оказываются такие услуги или требуются те, кто будет их оказывать, вы туда и не пойдете, — говорит Светлана Горохова. — Очень многие лица могли бы не присоединиться к этой сфере, если бы не эта реклама, обещающая анонимность и ложную безопасность для всех ее участников.

Специалист отмечает, что главное правило безопасности при встрече с подобными объявлениями — их полное игнорирование. При этом более активная гражданская позиция может заключаться в уничтожении подобной рекламы или в сотрудничестве с правоохранительными органами по поводу ее ликвидации. Но если человек на свой страх и риск решил откликнуться на объявление о знакомстве, размещенное на ближайшей водосточной трубе, Наталья Хурчакова советует не переводить никакие деньги и не сообщать информацию о своих банковских картах.

— В любом случае соблюдайте меры санитарно-гигиенического характера, а также не берите с собой большие суммы денег и ценные вещи, чтобы исключить возможность их кражи, — говорит Хурчакова.

Между тем кандидат юридических наук и доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Матвеева считает, что одними запретами проблему секс-рекламы решить не удастся — необходим иной, более позитивный и культурный подход.

— Необходимо пропагандировать встречи в парках, на танцах, в клубах по интересам и в других форматах ради встреч и знакомств, как было в советское время — достаточно вспомнить оскароносный художественный фильм «Москва слезам не верит», — заключает она. — Современный подход сможет также урегулировать демографическую проблему рождаемости и сделать счастливее граждан страны.

Дмитрий Булгаков

Оригинал материала: “Известия”