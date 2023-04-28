Такие разные белые джинсы: клеш и другие актуальные модели

Белые джинсы – прекрасная возможность создать нарядный образ. Такие изделия освежаю любой наряд и позволяют создать лук дорогой женщины. Разнообразие моделей дает возможность подобрать вещь, идеально сидящую по фигуре. Рассматриваем самые актуальные варианты.

С высокой посадкой

Прекрасный вариант для тех, кто мечтает скрыть животик и отвлечь внимание от полноватых бедер. Выбирайте штаны свободного кроя, которые не будут облегать фигуру, чтобы казаться стройнее. Сочетайте такие джинсы с укороченными топами. Либо можете заправить кофту в штаны.

Клеш

Джинсы клеш в этом сезоне в моде. Они также помогают скрыть недостатки фигуры. Причем, как худеньким девушкам, так и девушкам с пышными формами. Сочетать такие джинсы рекомендуется с обувью на высоком каблуке либо на танкетке.

Если штанины будут закрывать обувь полностью, это вполне допустимо и даже приветствуется. Зато у вас появится возможность создать иллюзию бесконечных ног. Особенно если вы отдадите предпочтение штанам с высокой посадкой.

Зауженные

Джинсы скинни постепенно выходят из моды и переходят в разряд классики. Если вы следите за трендами и стараетесь презентовать наиболее актуальные образы, тогда вам точно имеет смысл отдать предпочтение зауженным джинсам. Сочетайте их с толстовкой или свитером и кроссовками (кедами) для создания непринужденного повседневного образа.

Прямого кроя

Джинсы прямого кроя прекрасно вписываются и в повседневные, и в офисно-деловые образы. Они хорошо смотрятся с элегантной обувью. Большим преимуществом штанов прямого кроя является тот факт, что они подходят с любым типом фигуры.

Кюлоты

Это укороченные широкие джинсы, которые уже не первый год носят модницы всех возрастов. С такими изделиями можно создавать женственные элегантные образы. При этом большим плюсом является тот факт, что джинсы удобны в носке, не стесняют движений. Это тот случай, когда красота не требует жертв и для того, чтобы презентовать стильный образ, вам не нужно переодеваться во что-то, что доставляет вам дискомфорт.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Сочетать кюлоты нужно только с обувью на танкетке или на платформе или на каблуках. Это негласное правило, которого придерживаются модницы.

Укороченные

Укороченные джинсы – отличный вариант для миниатюрных девушек. Дело в том, что когда вы обнажаете лодыжки, то кажетесь выше. Правда, сочетать штаны все равно придется с обувью на танкетке, чтобы прибавить несколько сантиметров роста.

А вот высокие девушки вполне могут сочетать укороченные джинсы с кедами или кроссовками, или любой обувью на плоской подошве. Такие штаны могут стать основной базового летнего гардероба.

С клешем от колена

Если вам импонирует эстетика семидесятых, тогда наверняка придется по душе данный тренд. Вы можете сочетать джинсы с клешем от бедра с ботинками-“казаками” или с остроносыми туфлями на свое усмотрение. С такой вещью можно создавать луки в стиле офисный кэжуал. Просто сочетайте джинсы с клешем от колена с футболкой и с блейзером или пиджаком оверсайз. Если хотите, то можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня.