 

Кожаные портупеи в моде, и они больше не часть маргинального стиля: с какими нарядами можно носить необычный аксессуар

28.04.2023, 12:40, Разное
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Портупея — это часть военного снаряжения, специальный аксессуар, предназначенный для ношения оружия. Изначально его можно было увидеть только на сотрудниках правоохранительных органов, однако затем вещь привлекла внимание представителей различных субкультур и маргинальных элементов.

Удивительно, но теперь данный аксессуар постепенно интегрируется в повседневный женский гардероб. С его помощью можно создавать стильные и современные образы. Разбираемся, с чем сочетается данная вещь, и вдохновляемся эффектными идеями аутфитов.

В тон к верхней одежде

Кожаную портупею можно надевать поверх верхней одежды для того, чтобы сделать силуэт более женственным. Например, если у вас пальто или блейзер оверсайз прямого кроя и вы хотите обозначить талию, тогда смело можете использовать вместо обычного поясного ремня трендовый аксессуар. Чтобы образ не получился вызывающим, подберите портупею в тон к верхней одежде. Очень эффектно смотрится тотал-блэк-лук, а также комплект красного цвета. Впрочем, однотонный комплект любого другого цвета тоже позволит создать женственный образ.

Акцентная деталь

Портупею можно сделать акцентной деталью в вашем образе. Для этого подберите аксессуар, который контрастирует по цвету с верхней одеждой. Чтобы образ не получился вызывающим, подберите вещи нейтральных оттенков. Например, пальто цвета хаки и черную кожаную портупею.

Тотал-блэк

Если вам импонируют образы в готическом или байкерском стиле (такие сегодня тоже в моде), то портупея станет незаменимой вещью для презентации креативного образа. Аксессуар можно носить не только поверх пальто и другой верхней одежды, но также и поверх платьев, футболок и т. д.

Рассмотрите сочетание черной портупеи и черной одежды, чтобы создать целостный и немного готический образ. Обратите внимание на то, что существует множество разновидностей трендового аксессуара. Есть изделия с одним ремешком в районе талии, а есть сразу с несколькими, располагающимися параллельно друг другу на одинаковом расстоянии.

В контексте повседневных и офисно-деловых луков

Сделать образ строгим и в то же время гламурным и женственным позволит сочетание белой одежды и черной портупеи. Аксессуар можно носить вместе с короткими платьями и поверх рубашек. Оригинальный вариант — портупея Y-образной формы.

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Вы также можете с помощью данного аксессуара освежить любой банальный и примитивный образ.

Например, комплект из черных брюк прямого кроя и водолазки бордового оттенка ничем не примечателен. Но добавьте сюда черную кожаную портупею — и вы увидите удивительное преображение.

Розовые портупеи

Если вам импонирует эстетика барбикора или эмо, тогда добавьте в свой лук портупею розового цвета. С таким аксессуаром вам не составит труда презентовать экстравагантный лук.

Если нужен образ для вечеринки, тогда обратите внимание на аксессуар необычного дизайна. Например, с крылышками на спине или с чокером и металлическими цепями.

Кстати, портупею можно надевать не только на талию, но также и фиксировать под грудью. Таким образом можно сделать акцент на этой части тела.

Портупеи с жемчугом

Портупеи для повседневной носки и в контексте женских луков изготавливают не только из кожи, но также и из других материалов. Поскольку аксессуар в женском гардеробе в основном выполняет эстетическую функцию, а функциональность не важна, то можно обойтись из без ремней.

Очень стильно и необычно выглядят портупеи из жемчуга. Они представляют собой соединенные нити, на которые нанизаны крупные бусины. Дизайн может быть разным, не таким, как в традиционной портупее. Например, в виде лифа.

Лучше всего портупеи из жемчуга (или просто перламутровых бусин) смотрятся в сочетании с темной одеждой.


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