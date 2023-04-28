 

Мнение: О непростых решениях Владимира Путина… Неужели, всё кончено?

28.04.2023, 12:30, Разное
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Ох, недаром нынешний российский президент Владимир Путин недавно съездил сам, без сопровождения министра обороны и начальника Генштаба, в зону проведения специальной военной операции! Все говорили, «двойника послал» мол, но — нет. Явно лично побывал. Никакому «двойнику» ведь не доверишь принятие решений, особенно непростых.

А тут, после рекогносцировки на местности, настал черёд именно их. Непростых, где одно «не проще» другого.

Например, непростые кадровые решения начались. Как утверждает РБК, заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев покинул свой пост, не проработав на нём и года. Утром 27 апреля об этой отставке написал также военкор Александр Сладков в своём телеграм-канале. Появились сообщения, что лишь одним генералом дело не ограничится.

Не менее сложные движения начались и в оружейной сфере. Похоже, из зоны СВО Владимир Путин вернулся не только разгневанным, но и окрылённым. Во всех смыслах. Такое впечатление, что ко Дню Победы глава государства наконец-то нашёл «оружие победы». И уверовал в него.

Ровно в тот же день, 27 апреля, Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил индустриальный парк «Руднево» на востоке столицы, где создаётся федеральный центр беспилотных авиационных систем. И после небольшой вводной экскурсии провёл совещание по развитию БПЛА в России, где сделал несколько громких и резких заявлений:
— поддержал максимально широкое использование дронов «в народном хозяйстве» и указал на необходимость снятия целого рада действующих ограничений (введённых, кстати, всего лишь пять лет назад);
— пообещал выделить 500 млрд руб. бюджетных средств на развитие беспилотной отрасли в России, чтобы к этому бизнес добавил ещё столько же: всего, стало быть, будет 1 трлн руб. — для сравнения, менее полугода назад глава Минпромторга Денис Мантуров оценивал российский рынок БПЛА лишь в 120 млрд руб. и то к 2030 году.
— выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, а также за организацию обучения этому уже на школьной скамье;
— поручил ФСБ России смягчить режимы секретности и безопасности, чтобы «не мешать развитию беспилотной сферы»;
— пригрозил Росавиации оргвыводами за медлительность в устранении административных барьеров, вплоть до создания новой структуры и передачи ей части полномочий нынешнего ведомства (самая страшная угроза для бюократа), подчеркнув при этом, что развитие беспилотной авиации в России — «не “более интересное решение”, а единственно возможное».

Что ж, как это часто бывает, вооружённый конфликт опять стал стимулом к внедрению новых технологий. По большому счёту, слова о важности беспилотников для экономики можно считать вторичными по отношению к важности применения БПЛА на поле боя. Которую, вероятно, Владимиру Путину до крайности доходчиво и разъяснили люди, действующие практически на переднем крае. После чего последовали те самые непростые решения.

Неужели — всё кончено с бюрократическими барьерами, подрубающими крылья и пропеллеры БПЛА, и благое дело сдвинется с полумёртвой точки? Или инерция Системы вкупе с непобедимой коррупцией опять победят новые #технологии и вместе с ними — путинское «оружие победы»?

А, главное, не слишком ли уже поздно его применять?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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