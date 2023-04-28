Скандалы: Кавказский след в Енисейской Сибири

Красноярское правительство возглавил Сергей Верещагин, бывший гендиректор Кавказ.РФ, опытный аппаратчик и коллекционер «Лексусов»

Красноярского чиновник с 17-летним стажем сумел накопить не только изрядный опыт работы во властных структурах, но и внушительный список недвижимости, а также автопарк элитных автомобилей. При этом в отличие от предшественников, сумел избежать внимания правоохранительных органов. Некоторые факты его биографии могут свидетельствовать о том, что новый глава правительства Красноярского края – человек российского вице-премьера Александра Новака.

Достойная замена

Назначение Сергея Верещагина стало вторым распоряжением, принятым врио губернатора региона Михаилом Котюковым, который сам был назначен на эту должность в конце прошлой недели.

Первый же принятый документ отправлял в отставку правительство края, однако предписывал членам кабмина продолжать исполнять свои обязанность вплоть до формирования нового кабинета. Это является обычной практикой при смене глав субъектов федерации. Однако следом за этим решением о своей отставке заявил глава краевого правительства Юрий Лапшин, который занимал это кресло на протяжении пяти лет по приглашению прежнего губернатора Александра Усса.

«Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства – знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», – объяснил он, почему решил написать заявление.

Впрочем, по одной из версий причиной расставания с региональным премьером стало уголовное дело против последнего. Лапшина подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в вопросе строительства метро в Красноярске – якобы он давал указание подчиненным подписать акты приемки работ, которые фактически не были выполнены до конца. Этот объект имеет свой криминальный шлейф – еще в июне прошлого года был задержан глава совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» и бывший федеральный чиновник Олег Митволь, которому вменяют хищение около 1 млрд рублей, которые были выделены на проектирование местной подземки, а следом и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Несмотря на претензии правоохранительных органов, и Лапшин, и Димитров сохраняли свои кресла в правительстве Александра Усса, и потребовалась смена губернатора, чтобы от них избавиться. Увольнение главы минтранса также стало одним из первых кадровых решений Котюкова. Министерство временно возглавил замминистра Дмитрий Зотин.

Всю жизнь – госслужбе

Сергею Верещагину, несмотря на длительную работу в региональном правительстве и прямое подчинение опальному Юрию Лапшину, удалось избежать претензий правоохранительных органов.

Будущий и.о. главы краевого кабмина родился в 1975 году в Зеленогорске – крупном закрытом городе Красноярского края. В 1997 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». Карьеру он начинал в банковском секторе, сменив за первые десять лет работы три кредитные организации – «СБС-АГРО», «Сибирское ОВК» и «ТрансКредитБанк», и пройдя путь от кассира-операциониста до заместителя управляющего.

Согласно официальной биографии, вся последующая карьера Верещагина была связана с работой в региональном правительстве, и немного – в федеральном. В красноярском «сером доме» начиная с 2006 года он опробовал себя в должности начальника отдела сопровождения крупных инвестпроектов в департаменте планирования и экономического развития, руководителя агентства приоритетных инвестиционных проектов, замглавы департамента внешних связей и инвестиционной политики, министра внешних связей и инвестиционной политики, министра экономики и регионального развития, и, наконец, вице-премьера. Небольшим исключением стал период с 2010 по 2013 год, когда чиновник успел поработать заместителем министра регионального развития РФ, пока президент Владимир Путин не подписал указ, упраздняющий это ведомство.

Кроме того, с 2013 по 2015 год Сергей Верещагин стал генеральным директором АО «Кавказ.РФ». Эта структура была создана в 2010 году постановлением правительства РФ, а его основным акционером является федеральное министерство экономического развития. Создание этой компании совпадает по времени с назначением Александра Хлопонина – бывшего босса Верещагина – полпредом президента в Северо-Кавказском Федеральном округе в статусе вице-премьера правительства РФ. Причем другой бывший руководитель чиновника Лев Кузнецов в 2014 году был назначен министром РФ по делам Северного Кавказа. Сегодня совет директоров компании Кавказ.РФ возглавляет вице-премьер Правительства России Александр Новак – тоже выходец из Красноярского края.

Таким образом, можно предположить, что в том, что Верещагин, который успел поработать под руководством всех губернаторов Красноярского края на протяжении последних 17 лет – Александра Хлопонина, Льва Кузнецова, Виктора Толоконского и Александра Усса, сделал, наконец-то, серьёзный карьерный скачок, не последнюю роль сыграл Новак, продолжающий держать руку на пульсе политической жизни одного из крупнейших российских регионов.

Убытки и ликвидации

База данных Seldon Basis открывает дополнительные страницы его биографии. За свою карьеру Верещагин успел побывать учредителем трех компаний – с 2006 по 2011 годы это были ООО «Лидер» (охранный бизнес) и ООО «Маяк+» (розничная торговля вне магазинов). А в 2017-18 годах он указан совладельцем 50-процентной доли в ООО «Дискавери» (деятельность ресторанов и кафе), где одновременно занимал должность гендиректора. Все три указанных юрлица сегодня уже не существуют.

Работа АО «Кавказ.РФ» по руководством Верещагина не всегда выглядела успешной. Например, 2014 год, согласно официальной отчетности, организация закончила с чистым убытком в 2,6 млрд рублей.

Завидная коллекция

Несмотря на то, что формально Сергей Верещагин провел большую часть жизни на госслужбе, по итогам 2021 года он оказался одним из самых обеспеченных чиновников Красноярского края. В его собственности оказались автомобили Lexus LX570 и Volkswagen Touareg , а также прицеп МЗСА 817714, а на его жену записан еще и Lexus RX350.

Кроме того, Сергей Верещагин оказался владельцем большого количества земли и недвижимости. У него есть квартира на 163,2 квадратных метра, три квартиры в совместной собственности (самая большая из них – 270 «квадратов»), жилой дом на 244,9 квадратных метров и 50-процентная доля в еще одном на 325,7 квадратных метров, четыре земельных участка, машиноместо и два бокса. Такого автопарка и списка недвижимости не было даже у губернатора.

Всего за тот год тогдашний вице-премьер заработал почти 6 млн рублей. Место работы его супруги неизвестно. Согласно декларации, ее доход составил немногим меньше – 5,4 миллиона.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”