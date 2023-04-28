Век доброй воли не видать, или ППвЧМ для УВД по РОПД

Репортаж из зала суда над Евгением Ройзманом*



Евгений Ройзман в суде. Фото: Александр Минкин / «Новая газета»

Судить Ройзмана начали утром 26 апреля на улице Народной воли, дом 81. Явились все: два прокурора, подсудимый с двумя адвокатами, шесть или семь приставов в толстых бронежилетах, в берцах (коих, говорят, где-то не хватает) и с пистолетами, трое полицейских. На оставшиеся места набилась дюжина журналистов.

Ещё десятка три смотрели трансляцию процесса из другого здания; что им было слышно — трудно сказать.

Всего в трёх метрах от прокурора его тихое торопливое чтение звучало не слишком разборчиво и, главное, почти совершенно непонятно, а ведь он оглашал «Обвинительное заключение» — важнейший документ.

К счастью, у нас есть полный текст, из которого мы здесь процитируем (пока) только одну фразу.

Но сперва обратим внимание на заголовок:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕпо уголовному делу № 12201450001000570по обвинению Ройзмана Евгения Вадимовича,в совершении преступления, предусмотренногоч. 1 ст. 280.3 УК РФ

Номер уголовного дела производит, мягко говоря, неприятное впечатление; он заставляет задуматься. Для удобства читателей мы воспроизведём его с интервалами:

12 201 450 001 000 570

Грубо говоря, двенадцать тысяч двести триллионов, а по-научному 12 квадриллионов 201 триллион 450 миллиардов…

Столько уголовников (даже если к ним добавить прокуроров, полицейских и всё остальное человечество) никогда не существовало на нашей планете.

Номер, конечно, формальность. Главное — суть. Чтобы прочесть обещанную первую фразу «Заключения» внимательно и вдумчиво, вообразите, что судят лично вас (это ж с каждым может случиться), а значит, это лично вам светит «до пяти лет лишения свободы». Приготовились? Начали!

***ДОСЛОВНО

«Так, он (Ройзман Евгений Вадимович), являясь лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствования использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 31 марта 2022 года, вступившего в законную силу 18 мая 2022 года, а так же привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 31 марта 2022 года, вступившего в законную силу 26 мая 2022 года, а так же привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 11 апреля 2022 года, вступившего в законную силу 06 июля 2022 года, в точно не установленное следствием время, но не позднее 13 часов 39 минут (по московскому времени не позднее 11 часов 39 минут) 01 июля 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел на совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления в виде подрыва авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитации их использования в глазах неограниченного круга лиц, пользуясь публичной известностью среди населения Уральского региона и других регионов Российской Федерации, в связи с осуществлением им (Ройзманом Е.В.) общественно-политической деятельности, решил путем проведения выступления на своем канале под названием «Евгений Ройзман» сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб») глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», убедить пользователей сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб») в негативном характере целей использования Вооруженных Сил Российской Федерации, тем самым дискредитировав их использование, в форме виртуального диалога с пользователями сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб»), посредством чата канала «Евгений Ройзман», в открытом для неограниченного круга лиц доступе в прямом эфире с последующим размещением видеозаписи трансляции на указанном канале, будучи при этом информированным путем своевременного опубликования в открытом доступе, в установленном законом порядке, для доведения до сведения граждан, о вступивших в законную силу нормативно-правовых актов Российской Федерации и договоров, регламентирующих отношения взаимопомощи Российской Федерации с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а так же об истинных целях использования Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

***

Ну как? Мы процитировали слово в слово, буква в букву. Единственная вольность — выделили полужирным шрифтом некоторые словосочетания, но сделали это исключительно с тем, чтобы содействовать ясности вашего сознания в процессе чтения. Впрочем, это почти безнадёжная надежда (так).

Восприятие обычного текста обычным человеком устроено так, что отчётливо понимается фраза длиной до 15 слов. (Такая, как вы только что прочли.) Великие авторы, добиваясь определённого эффекта, иногда выходили далеко за эти пределы.

У Толстого случаются фразы в 30 слов, у Фолкнера — в 50… В первой фразе «Обвинительного заключения» 500 слов. Её и глазами хрен поймёшь, а уж на слух…

Написал её и все 66 страниц старший следователь 3-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Москве майор юстиции О.В. Маковей.

Но кое-что чрезвычайно важное мы понять можем. Вы же обратили внимание на выделенные нами конструкции:

«Имея преступный умысел на совершение…»

«Осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий…»

«Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления в виде подрыва…»

Это такое правоохранительное колдовство. И — чтение в душе человека с помощью специального прибора. Называется «Полицейский Проникатель в Чужие Мысли» (ППвЧМ для УВД по РОПД).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

—