 

Мнение: Дискредитация Ройзманом

28.04.2023, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Екатеринбурге судят Евгения Розмана. За дискредитацию армии.

В обвинительном заключении написано:

«Так, он (Ройзман Евгений Вадимович), являясь лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствования использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 31 марта 2022 года, вступившего в законную силу 18 мая 2022 года, а так же привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 31 марта 2022 года, вступившего в законную силу 26 мая 2022 года, а так же привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 11 апреля 2022 года, вступившего в законную силу 06 июля 2022 года, в точно не установленное следствием время, но не позднее 13 часов 39 минут (по московскому времени не позднее 11 часов 39 минут) 01 июля 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел на совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления в виде подрыва авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитации их использования в глазах неограниченного круга лиц, пользуясь публичной известностью среди населения Уральского региона и других регионов Российской Федерации, в связи с осуществлением им (Ройзманом Е.В.) общественно-политической деятельности, решил путем проведения выступления на своем канале под названием «Евгений Ройзман» сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб») глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», убедить пользователей сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб») в негативном характере целей использования Вооруженных Сил Российской Федерации, тем самым дискредитировав их использование, в форме виртуального диалога с пользователями сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб»), посредством чата канала «Евгений Ройзман», в открытом для неограниченного круга лиц доступе в прямом эфире с последующим размещением видеозаписи трансляции на указанном канале, будучи при этом информированным путем своевременного опубликования в открытом доступе, в установленном законом порядке, для доведения до сведения граждан, о вступивших в законную силу нормативно-правовых актов Российской Федерации и договоров, регламентирующих отношения взаимопомощи Российской Федерации с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а так же об истинных целях использования Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Мое твердое оценочное суждение: сам суд над Евгением Ройзманом – это дискредитация. И не только армии. Но и  правосудия. А по большому счету – и всей России…

На снимке: Евгений Ройзман в суде,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.20 / 5 секретов здорового образа жизни Ребел Уилсон: как актрисе удалось похудеть почти на 20 килограммов

15.10.22 / Лес, электрошок и насильственная депортация — Amnesty International раскритиковала Латвию за обращение с мигрантами

22.10.22 / Байден стал для собственной партии изгоем — но вряд ли это осознаёт

19.04.23 / Отшелушиваем и увлажняем. Как самостоятельно сделать педикюр

29.12.20 / Тайны фигурок Номоли: Монстры, созданные неизвестной культурой

22.07.20 / ABBA представят пять новых песен в следующем году

20.11.21 / Володин оценил инициативу конгресса США о непризнании Путина президентом: Боятся до истерики

12.04.23 / Они еще и кусаются

07.02.23 / 55-летняя Воробей прилюдно облизала волосатого мужика: Тянет магнитом

02.07.20 / Суд в США официально приостановил выход книги племянницы Дональда Трампа “Как моя семья создала самого опасного человека в мире”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика