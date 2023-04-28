Мнение: Дискредитация Ройзманом

В Екатеринбурге судят Евгения Розмана. За дискредитацию армии.

В обвинительном заключении написано:

«Так, он (Ройзман Евгений Вадимович), являясь лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствования использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 31 марта 2022 года, вступившего в законную силу 18 мая 2022 года, а так же привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 31 марта 2022 года, вступившего в законную силу 26 мая 2022 года, а так же привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей на основании постановления Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 11 апреля 2022 года, вступившего в законную силу 06 июля 2022 года, в точно не установленное следствием время, но не позднее 13 часов 39 минут (по московскому времени не позднее 11 часов 39 минут) 01 июля 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел на совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления в виде подрыва авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитации их использования в глазах неограниченного круга лиц, пользуясь публичной известностью среди населения Уральского региона и других регионов Российской Федерации, в связи с осуществлением им (Ройзманом Е.В.) общественно-политической деятельности, решил путем проведения выступления на своем канале под названием «Евгений Ройзман» сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб») глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», убедить пользователей сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб») в негативном характере целей использования Вооруженных Сил Российской Федерации, тем самым дискредитировав их использование, в форме виртуального диалога с пользователями сайта (видеохостинга) «YouTube» («Ютуб»), посредством чата канала «Евгений Ройзман», в открытом для неограниченного круга лиц доступе в прямом эфире с последующим размещением видеозаписи трансляции на указанном канале, будучи при этом информированным путем своевременного опубликования в открытом доступе, в установленном законом порядке, для доведения до сведения граждан, о вступивших в законную силу нормативно-правовых актов Российской Федерации и договоров, регламентирующих отношения взаимопомощи Российской Федерации с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а так же об истинных целях использования Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Мое твердое оценочное суждение: сам суд над Евгением Ройзманом – это дискредитация. И не только армии. Но и правосудия. А по большому счету – и всей России…

На снимке: Евгений Ройзман в суде,фотография отсюда

—