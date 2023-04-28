 

Доктор Гончарова говорит, что уменьшение количества соли и ходьба могут улучшить здоровье во время магнитных бурь

28.04.2023, 11:40, Разное
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Анна Гончарова, эндокринолог, рассказал, что в эпоху магнитных бурь нужно больше бывать на улице и правильно питаться.

В своем интервью доктор Гончарова отметила, что магнитные бури могут быть особенно тяжелыми для людей, чувствительных к погоде. По словам доктора, в такие дни могут наблюдаться усталость, головные боли и головокружение. Магнитные бури могут улучшить ваше состояние. Анна Гончарова, Peoples News сообщила, что геомагнитные колебания оказывают негативное влияние на нервную и сосудистую систему. В связи с этим следует уменьшить потребление соли. Включите в рацион свежие фрукты, овощи и ягоды.

По словам эндокринолога, здоровье сосудов важно для усвоения витамина D.В плохую погоду важно обеспечить организму достаточный сон и уменьшить стресс.

Врач добавил: “И обязательно выбираться на открытый воздух хотя бы раз в неделю”.MedikForum.ru ранее писал о том, какую пользу для здоровья приносит питье воды первым делом по утрам.


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