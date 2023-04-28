Десятилетиями компьютерная игра Lines сливала данные россиян американской разведке

Согласно информации из утекших в Сеть документов американской разведки, популярная среди российских чиновников класса «А» компьютерная игра Lines, являющаяся частью проекта BigBrotherBalls (BBB), тайно передавала сверхсекретные сведения в недружественную страну.

Как пишет New York Post, в Lines часами играли государственные и муниципальные служащие, сотрудники спецслужб и военные, в рабочих кабинетах и на совещаниях. Приложение устанавливалась на любые устройства даже в местах без доступа к Интернету и мобильной связи.

Из-за большого количества играющих одновременно в одном здании вредоносная игра создавала с использованием технологии туманных вычислений кластер одноранговой mesh сети, который мог соединиться с внешним интернетом по технологии доменных имен (DNS) для передачи данных в Darknet в направлении tor-нод, принадлежащих NSA (National Security Agency). Игра могла получать не только звук, но и биометрические данные игроков, изображения содержимого документов, на столе с которыми лежало устройство, используя акустические микроимпульсы с вибромотора.

Журналисты часто замечали у народных избранников игру, упоминали её в своих репортажах, однако это способствовало только лавинообразному росту числа ее пользователей среди остальных служащих. В настоящий момент Роскомнадзор уже приступил к блокировке Lines и технологий, которая она использовала для предотвращения дальнейших утечек информации в США и другие недружественные страны через интернет.

Чиновники, на устройствах которых была установлена данная игра будут лишены доступа к секретной информации и подвергнуты дисциплинарному взысканию.

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