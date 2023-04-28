Победителей премии “Поселок года” объявят 29 июня
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Номинации, в которых идет борьба:
- Лучший поселок класса Комфорт
- Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область
- Лучший региональный поселок класса Бизнес
- Лучший поселок класса Элит
- Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область
- Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт
- Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область
- Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес
- Лучший проект-концепция посёлка класса Элит
- Лучший поселок таунхаусов
- Лучший коттеджный поселок без подряда
- Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО
- Лучший региональный мультиформатный посёлок
- Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства
- Поселок с лучшей архитектурой
Имена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.
А вот победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе “Тайны Рублева”.
Билеты на церемонию награждения можно приобрести уже сейчас на официальном сайте премии.
Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.
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