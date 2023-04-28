Победителей премии “Поселок года” объявят 29 июня

Номинации, в которых идет борьба:

Лучший поселок класса Комфорт

Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область

Лучший региональный поселок класса Бизнес

Лучший поселок класса Элит

Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт

Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес

Лучший проект-концепция посёлка класса Элит

Лучший поселок таунхаусов

Лучший коттеджный поселок без подряда

Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО

Лучший региональный мультиформатный посёлок

Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства

Поселок с лучшей архитектурой

Имена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.

А вот победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе “Тайны Рублева”.

Билеты на церемонию награждения можно приобрести уже сейчас на официальном сайте премии.

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.