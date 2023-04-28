 

Худшие продукты для весенней аллергии по мнению диетолога Пономаревой

28.04.2023, 10:24, Разное
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Эксперты считают, что симптомы сенной лихорадки можно контролировать, следя за своим питанием. Сенная лихорадка не излечима, но есть способы облегчить такие симптомы, как чихание или кашель, а также зуд и покраснение глаз.

Некоторые продукты могут облегчить симптомы аллергии. “Но другие могут ухудшить ситуацию и принести больше вреда, чем пользы”, – говорит Василиса Пономарева, врач-диетолог.

Выдержанный сыр
По мнению экспертов по аллергии, выдержанный чеддер – “один из худших продуктов для употребления”. Как можно догадаться по названию, он содержит большое количество гистаминов. Страдающим сенной лихорадкой рекомендуется избегать этого сыра.

Молочные продукты
Большинство молочных продуктов усугубляют аллергические симптомы. Это происходит потому, что они увеличивают количество слизи в организме. Это затрудняет избавление от заложенности носа, которая возникает при сенной лихорадке.

Алкоголь
Употребление алкоголя также может помочь уменьшить симптомы сенной лихорадки. Гистамины содержатся во многих видах алкоголя, и они могут усугубить симптомы аллергии. Многие виды алкоголя содержат сульфиты, которые могут ухудшить симптомы аллергии.

Кофе
Считается, что этот напиток высвобождает гистамин, который борется с сенной лихорадкой и вызывает закупорку печени. Это усугубляет симптомы. Замените свой утренний кофе чашкой чая из ромашки, который поможет очистить избыток слизи от сенной лихорадки. Она также помогает содержать пазухи в чистоте.


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