Миндальное масло, кремний и поваренная соль: восемь ингредиентов в косметике, которые вызывают прыщи

Сегодня, когда дело доходит до покупки косметики и средств по уходу за кожей, все больше людей обращает внимание на входящие в состав продуктов компоненты. И только после их изучения они принимают решение о покупке. Это полезная привычка, которую необходимо развивать. Все дело в том, что непонимание того, какие ингредиенты полезны или вредны для кожи, может привести к большим проблемам. В сегодняшней статье перечислены часто встречающиеся в косметических средствах компоненты, которые могут вызывать прыщи.

Кремний

В целом, кремний является безопасным веществом. Но только при условии, что ваша кож не склонна к высыпаниям. Однако людям с акне следует избегать данного вещества в составе косметических продуктов, поскольку оно трудно смывается. Кремний заполняет поры и морщины, делая кожу гладкой. Это вещество в основном используется в праймерах и кремах для кожи.

Кремний может блокировать грязь, сальные выделения и создавать пленку на коже. Именно это заставляет принимать дополнительные меры предосторожности во время снятия макияжа.

Бензальдегид

Бензальдегид придает косметическим средствам приятный аромат, но также может раздражать кожу.

Важно знать, что средства по уходу за кожей или косметические продукты могут содержать скрытые ароматы, даже если на этикетке указано их полное отсутствие.

Эксперты советуют выбирать продукты с натуральными экстрактами вместо искусственных ароматизаторов, чтобы наслаждаться более свежим и комфортным ароматом.

Кокосовое масло

Кокосовое масло широко используется в домашних средствах по уходу за кожей. Однако у людей, склонных к акне, оно может закупоривать поры и вызывать прыщи.

Миндальное масло

Употребление миндаля очень полезно для кожи, но следует дважды подумать, прежде чем наносить такое масло на лицо. Подобно кокосовому, миндальное масло может вызывать прыщи. При неосторожном использовании оно может закупорить поры.

Спирт

Спиртосодержащие косметические средства часто высушивают кожу и заставляют организм вырабатывать больше кожного сала. Поэтому по возможности лучше от них отказаться, за исключением случаев, когда они содержат другой ингредиент, такой как глицерин, который помогает нейтрализовать действие спирта.

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Перекись бензоила

Перекись бензоила — мощное химическое вещество, которое помогает удалить вызывающие прыщи бактерии из пор. Тем не менее, оно также приводит к повышенной сухости и шелушению кожи. Может вызывать покраснения и даже усугублять поствоспалительную гиперпигментацию.

Лаурилсульфат натрия

Если у вас склонная к акне кожа, эксперты настоятельно рекомендуют дважды очищать кожу мицеллярной водой и мягким очищающим средством вместо продуктов с лаурилсульфатом в составе. Этот компонент действительно отлично очищает кожу. Но при использовании средств с ним в составе со временем могут появляться прыщи.

Хлорид натрия

Хлорид натрия (поваренная соль) часто используется в качестве загустителя в косметике. Люди, склонные к акне, должны избегать его применения.

Хлорид натрия может усугубить уже имеющееся акне, закупорить поры.