Как скрыть “гусиные лапки” вокруг глаз с помощью макияжа, а заодно и замедлить их появление

Маленькие морщинки улыбки вокруг глаз — естественная часть старения и признак счастливой жизни. Но если вам они не нравятся, есть несколько простых приемов скрыть «гусиные лапки» посредством правильного макияжа и косметики. Он сделает ваши глаза моложе и свежее, добавив красоты в образ.

Что такое “гусиные лапки”

“Гусиные лапки” представляют собой тонкие морщины, которые образуются у внешних уголков глаз. Данная зона постоянно находится в движении, когда мы смеемся, моргаем или хмуримся. Но с возрастом наш организм вырабатывает меньше коллагена, а кожа теряет свою эластичность, поэтому первые морщины мы часто замечаем вокруг глаз. Воздействие солнца и обезвоживание кожи – это еще два фактора, которые приближают появление “гусиных лапок”.

Определенные техники макияжа могут разгладить кожу и сделать ее сияющей, увлажненной и молодой. Но часто бывает так, что наносишь тональный крем и консилер, а через час уже видны “гусиные лапки”. Если вы хотите сделать их буквально невидимыми, следуйте представленным ниже советам.

Правильно подготовьте кожу

Причина, по которой “гусиные лапки” становятся более заметными примерно через час после нанесения макияжа, заключается в том, что кожа вокруг глаз сухая и теряет влагу в течение дня. Прежде чем наносить макияж, вы должны правильно подготовить кожу вокруг глаз с помощью крема и праймера. Грамотное увлажнение обеспечит ровную основу для макияжа, он продержится намного дольше. Если по прошествии некоторого времени кожа снова начинает сохнуть, в следующий раз нанесите немного больше праймера или крема, чтобы увлажнить ее и сохранить свежий вид.

Используйте увлажняющий консилер

Жидкий консилер с легкой влажной текстурой просто необходим для этой области лица, чтобы скрыть “гусиные лапки” вокруг глаз. Поскольку они обычно имеют коричневый подтон, выберите розовый или розово-бежевый консилер, чтобы сбалансировать цвет. Используйте ровно столько, чтобы осветлить область вокруг глаз, и всегда наносите средство восходящими движениями.

Будьте осторожны с пудрой

Пудра может оседать на морщинах, подчеркивая, а не скрывая их. Однако, если вы хотите зафиксировать макияж пудрой, чтобы он продержался весь день, вам следует быть осторожным и не наносить ее слишком толстым слоем. Если вы хотите замаскировать “гусиные лапки”, лучшим выбором всегда будет рассыпчатая пудра. Нанесите ее на все лицо с помощью специальной кисти.

Используйте кремовые румяна

Выбирайте кремовые румяна, которые придадут вам свежее сияние и привлекут внимание к выраженным скулам, а не к “гусиным лапкам”. Будьте осторожны, не наносите их слишком близко к морщинам.

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Подчеркните брови

Ухоженные брови молодят, подчеркивают глаза и отвлекают внимание от мелких морщинок. Чтобы “гусиные лапки” не привлекали к себе внимание, сделайте брови естественными и добавьте объема, заполняя и придавая им форму.

Избегайте тяжелого макияжа глаз

Не используйте темные тени для век, так как они делают глаза меньше и создают впечатление усталости. Чтобы подчеркнуть эту область, нанесите телесные или белые тени и растушуйте кончиками пальцев. Избегайте черной подводки для глаз, поскольку она лишний раз подчеркивает “гусиные лапки”. Вместо этого рассмотрите возможность плотной подводки для глаз, чтобы добиться такого же драматичного вида, не привлекая внимания к морщинам.

Еще несколько полезных рекомендаций

При снятии макияжа старайтесь не сильно тереть область вокруг глаз. Смочите ватные диски в мицеллярной воде и приложите к глазам на несколько минут, чтобы растворить тушь для ресниц, а затем аккуратно удалите.

Выбирайте крем для глаз с защитой от ультрафиолета, поскольку солнечные лучи ускоряют появление морщин.

Чтобы замедлить прогрессирование “гусиных лапок”, не забывайте о солнцезащитных очках при каждом выходе на улицу летом. Инвестируйте в качественные линзы с защитой от ультрафиолета.

Выбирайте шелковые наволочки, поскольку их более гладкая текстура обеспечивает многочисленные преимущества для кожи.