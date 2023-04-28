 

“Буду ее продолжением”: внучка о своей судьбе после смерти Долиной

28.04.2023, 9:55, Разное
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“Несмотря на огромную загруженность, бабушка все равно старается уделять нам время, – признается Саша. – И я очень ценю это. Я делюсь с ней тем, что происходит в школе, даже про мальчиков рассказываю. А она дала мне много важных советов. Например, учит меня, что за кулисами артист может волноваться – главное, чтобы волнения не было на сцене”.

По словам Саши, ей передалось много привычек от бабушки. Например, учить песни во время других дел, которые не требуют серьезной мозговой нагрузки. А еще Саша Долина привыкла быть самостоятельной. “Ни мама, ни бабушка не делают со мной уроки, потому что я сама способна учиться на неплохие оценки”, – пояснила девочка.

Несколько раз Лариса Александровна приходила в школу к внучке. “Сейчас она в основном бывает там, чтобы поговорить о нашей дисциплине в классе, – улыбается Саша. – Ведь многие мои одноклассники ее уважают и поэтому побаиваются, ее визиты срабатывают. Знаете, у бабушки волевой характер, она психологически очень сильный человек, поэтому если ее разозлить, то никому не поздоровится, хотя, конечно, до битья посуды дело не дойдет”.

Рассказала внучка 67-летней Долиной и про подарки от знаменитой бабушки: “Каждый новый год я получаю от нее шикарные костюмы!” Для звезды этой очень важно, ведь сама Лариса Александровна сменила 12 платьев во время юбилейного концерта. А Саша Долина решила тоже связать свою жизнь со сценой. “Но я хочу быть не преемницей бабушки, а ее продолжением, – пояснила внучка. – Но это возможно только после смерти бабушки, о которой мы ней не говорим”.


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