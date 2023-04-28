 

Медведев подписал указ о снятии всех временных ограничений на продажу алкоголя на майские праздники

28.04.2023, 9:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подписал указ «О временном порядке розничной продажи алкогольной продукции на территории Российской Федерации».

Согласно документу, с 29 апреля по 10 мая 2023 года в России приостановлены все временные ограничения на реализацию алкоголя.

– Традиционно на «майские» граждане отдыхают в кругу семьи и друзей. Часто праздники не обходятся без крепких напитков, а запрет на продажу алкоголя ночью вынуждает приобретать его у спекулянтов. Зачастую это контрафактная продукция, поэтому и было принято такое решение, – написал в своём Telegram-канале Медведев.

С 28 апреля начнёт работу горячая линия, по которой граждане смогут сообщить о случаях отказа продать алкогольные напитки в ночное время. В случае возникновения конфликтных ситуаций специалисты Росалкогольрегулирования проведут разъяснительную беседу с продавцами или вызовут наряд полиции, который обеспечит реализацию законных прав граждан на приобретение алкоголя.

Если опыт снятия временных ограничений на продажу алкогольных напитков будет признан удачным, то аналогичное решение может быть принято и на новогодние праздники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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