 

Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза

28.04.2023, 8:36, Новости дня
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По итогам марта на первичном рынке высокобюджетных ЖК в столице зафиксирован аномальный скачок спроса – на 156% по сравнению с февралем. В марте активность покупателей традиционно растет, однако столь заметный прирост наблюдается впервые.

В марте в новостройках классов “элит” и “премиум” было совершено 70 сделок на общую сумму в 15 млрд рублей, в 2,5 раза больше относительно прошлого месяца. Но если смотреть показатели за март прошлого года, то сделок на 64% меньше.

Аналитики рынка связывают рост спроса с несколькими факторами. Во-первых, некоторые потенциальные покупатели, решившие переждать в течение зимних месяцев, продлили “каникулы” из-за рыночной неопределенности. Во-вторых, из-за роста курса доллара держатели валютных вкладов решили перевести деньги в недвижимость.

Средняя цена “квадрата” к апрелю составила 1 млн рублей, площадь купленной квартиры – 116 кв. м. Наибольшим просом пользовались такие районы в центре города, как Пресненский, Хамовники и Дорогомилово.


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