 

На каждого арендатора приходится 3 квартиры

28.04.2023, 2:25, Новости дня
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Предложение квартир в аренду в Москве с начала года снизилось на 12%, однако оно все еще в три раза превышает количество потенциальных нанимателей. Хотя выбор самых доступных вариантов, по ставке до 25 тыс. рублей в месяц, крайне ограничен. На такие лоты приходится менее 3% от всех лотов в экспозиции.

Больше всего квартир в аренду – 38% – представлено в бюджете от 26 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц. Еще 30% занимают квартиры дороже 46 тыс. рублей и почти 29% – дороже 66 тыс. рублей в месяц.

Спрос на аренду постепенно растет, что характерно для весеннего сезона. Относительно прошлого года спрос вырос на 17%.

По средней ставке до 35 тыс. рублей в месяц квартиры представлены в двух округах – ВАО и ЮВАО. Самые дорогие лоты предлагаются в районах на западе города и в центре – 43 тыс. рублей и 56 тыс. рублей в месяц.


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