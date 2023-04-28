Авантюрный роман «профессионального мерзавца»

Шихман* с Невзоровым* и Дудь* с Каспаровым*. Обзор Youtube от Ирины Петровской.

На одной из персональных страниц в соцсетях Александр Невзоров* так обозначил свое человеческое амплуа: «Профессиональный мерзавец». Это, заметьте, авторская самохарактеристика. Очень удобно, кстати. И сразу обезоруживает любых противников. Не трудитесь. Не тратьте собственные силы и нервы. Я сам все про себя знаю. «Я всегда оставался авантюристом, проживающим удивительную приключенческую биографию, и это превратило меня в существо, которое, когда надо было сделать главный выбор, сделало его без колебаний», — признался Невзоров в разговоре с Ириной Шихман* на ее ютуб-канале «А поговорить».

И тут неизбежен вопрос: искупает ли этот «главный выбор» и демонстративный переход зла на сторону света и добра то, что «существо» на протяжении предыдущей жизни творило «вот этими самыми ручками». «Вся мерзость, которая вскипела в России, она же этими ручками сделана», — не без гордости раз за разом повторяет наш герой. Ну типа осознал. Больше не буду. И как отдельное изобразительно-выразительное средство — лукавый прищур, комичное жеманство и странное для пожилого мужчины кокетство с молодой красивой журналисткой, которую он в традициях советской номенклатуры называет на «ты» — тогда как она к нему обращается на «вы» и по имени-отчеству.

Шихман даже как будто бы временами ведется на все его приемчики, но, усыпив бдительность, выпускает коготки, возвращаясь к главной теме: личной ответственности своего собеседника за произошедшее в разные годы и происходящее сегодня в его родной стране. Пустое. Божья роса.

Вот, например, она спрашивает про его репортажи из серии «Наши», воспевавшие «подвиги» советских и российских войск в Вильнюсе, Приднестровье, Чечне и, по сути, сформировавшие впоследствии нынешнюю национальную идею. Вопрос нисколько его не смущает.

«Это был опять тот же самый авантюрный приключенческий роман со стрельбой, омоновцами, войной, танками… Мне необходим был сумасшедший резонанс… Я же говорю, что вся мерзость, которая сегодня происходит, она сделана и этими ручками тоже… Чтобы так ненавидеть войну, как ненавижу я, ее нужно знать».

Шихман интересуется, придерживался ли Невзоров всех правил журналистики, снимая свои творения. В ответ снисходительная ухмылка гуру, наставляющего ученицу на путь истинный:

«А я не знаю, что такое правило. Я никогда себя вообще никакими правилами не утруждал».

Это верно. Не утруждал. Не утруждал, снимая репортажи в горячих точках, не утруждал, когда в программе «600 секунд» воевал с чиновниками.

Не утруждает, кстати, и в беседе с Шихман. С легкостью приписывает криминальные намерения бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку (не приводя никаких доказательств, кроме «обс» — одна бабка сказала). Не утруждает, утверждая, что именно Борис Немцов, показав всем подлинную сущность демократов, не только закрыл программу «600 секунд», но и отключил вещание всего питерского телеканала («600 секунд» были закрыты главредом Бэллой Курковой, сам же канал продолжал успешно вещать и развиваться). Не утруждает, не щадя даже убитую Галину Старовойтову и позволяя себе уничижительные характеристики в ее адрес — очевидно, к ней у Невзорова какие-то свои счеты.

Забавно при этом, что дружбой с Прохановым, Макашовым, Эрнстом, Михаилом Леонтьевым он по-своему гордится («Макашова сделал я, Мишей Леонтьевым вы обязаны мне, Костя Эрнст в свое время сделал для меня много доброго»).



Александр Невзоров и Ирина Шихман. Скришнот с видео

Близкие же друзья вроде Шнура (Сергея Шнурова) от него как от врага народа с «феерической скоростью» отвернулись, что, впрочем, наводит Невзорова не на естественную мысль о качестве его личных дружб и «обожаемых» друзей, а на вывод о качестве русского народа. Дрянной народец. Гнилой. «Если бы не ***, мы бы никогда не узнали, с каким дерьмом мы дружили и состояли в родстве».

Почему, если давно все понимал про страну проживания, четыре раза избирался в Госдуму? «Это был очень хороший дополнительный панцирь… Особый статус, который позволял открывать любую дверь ногой».

Почему в 2012-м стал доверенным лицом Путина? «Потому что мне это было удобно. Упрекать человека в том, что он болел чумой, потому что вырос в чумном бараке, по меньшей мере некорректно» (многозначительный взгляд в упор, кривая улыбочка на устах).

Нынешнюю Россию, к созданию которой он приложил немало сил и «таланта», Невзоров хоронит без всякого сожаления:

«Жизнь в РФ для меня представляется неизъяснимым извращением… Эта страна для меня потеряна, осквернена, я никогда в нее не вернусь… Счастье, что у меня была возможность от всего этого отказаться».

Между тем «счастье» привалило Александру Глебовичу совершенно для него неожиданно. Сам насовсем уезжать не собирался. Почему оказался «таким лютым» в эмиграции? «Не забывай, — напоминает он Ирине Шихман, — что (…) РФ напала и на меня своим дебильным уголовным делом. Это впервые. Я же был абсолютно неприкасаемым!» Жаль, Шихман не пришло в голову уточнить, что давало ему уверенность в собственной неприкасаемости? Или кто давал, гарантировал, до поры до времени защищал и охранял? И почему вдруг лишил индульгенции?

Невзоров в этом интервью очень хотел понравиться не только журналистке, но и многочисленной аудитории ее канала. Наверное, кому-то и понравился. Талант и обаяние (пусть и отрицательное) у Невзорова не отнимешь.

А еще это интервью может быть очень полезным сегодняшним «профессиональным мерзавцам», пока что абсолютно уверенным и в неприкасаемости, и в «удобности» для них тех позиций, которые они занимают и несут в ошалевшие массы.

К тому же, когда придет и их час переобуваться, именно отсюда можно будет почерпнуть необходимые «отмазки», которые помогут им предстать в глазах доверчивой публики не злодеями и прожженными циниками, а заблудшими овцами, страдальцами или даже мучениками, внезапно прозревшими и перешедшими на сторону света и добра.

Старожилы, однако, не смогут не припомнить.

Ирина Петровская,

телеобозреватель, ведущая подкаста «Смотри в оба»

АУДИОВЕРСИЯ

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Ирина Шихман с Александром Невзоровым

Тот самый выпуск канала Ирины Шихман «А поговорить» с Александром Невзоровым, о котором я рассказываю в своей колонке. Послушайте, посмотрите и сравним впечатления.

«ВДУДЬ»

Юрий Дудь* с Гарри Каспаровым*

Новый выпуск Юрия Дудя, в котором он долго и подробно разговаривает с Гарри Каспаровым, с 2013 года живущим в Нью-Йорке. Из этого разговора становится особенно понятно, что чемпион мира по шахматам и мыслитель — суть разные ипостаси одной человеческой личности. Гарри Кимович верит в прекрасную Россию будущего, и главное — только он и знает, как это светлое будущее приблизить и построить. Судя по выражению лица Юрия Дудя, Каспаров его в этом не убедил.



«СКАЖИ ГОРДЕЕВОЙ»

Лев Рубинштейн у Катерины Гордеевой*

Герой нового выпуска Катерины Гордеевой на ютуб-канале «Скажи Гордеевой» — поэт Лев Рубинштейн, который после 24 февраля прошлого года не написал ни одного стихотворения. Мудрый, тонкий, интеллигентный, невероятно образованный человек. По-прежнему живет в России. Программа снята в Переделкино — в культовом прежде писательском Доме творчества. Разговор идет о литературе, но не только или даже не столько о ней одной.



«РЕДАКЦИЯ»

«От Царьграда до Белграда»

Первый в истории ютуб-канала «Редакция» мини-сериал, посвященный первой русской эмиграции. 1-я серия — «От Царьграда до Белграда». Алексей Пивоваров* начинает свой рассказ в Берлине, который 100 лет спустя вновь превратился в один из главных центров русской эмиграции.



«ОСТОРОЖНО: СОБЧАК»

Новый гость канала «Осторожно: Собчак» — Евгений Савин

В не очень давнем прошлом — футболист, потом спортивный журналист и комментатор, которого сам Юрий Дудь пригласил вести программу на канале «Матч-ТВ». Потом Савин бросил федеральный эфир. Стал блогером. Создал свой канал «КраСава» — все о футболе, а затем и футбольную команду с таким же названием. После 24 февраля вместе с семьей и всей командой переехал на Кипр, где с ним и встретилась Ксения Собчак.



* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

Ирина Петровская, телеобозреватель, ведущая подкаста «Смотри в оба»

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