Мнение: О Блиновской и ее способах заработка

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Народ по-детски радуется: “Блиновскую-то, слышали, наконец-то взяли за задницу!” И да, действительно:

“Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей”

– сообщают нам СМИ. Неуплата налогов почти на миллиард! Да она просто какой-то Аль Капоне! Ату ее, ату! Справедливость торжествует!

Очевидно, Блиновскую схватили в рамках большой кампании с условным названием “Пора доить нагулявших жирок блогеров”, поскольку уже и до нее были громкие задержания ее “коллег по ремеслу”, сопровождаемые обвинением в неуплате налогов и возбуждением уголовных дел. В еще более широком контексте происходящее, несомненно, означает, что государство Российское, понуждаемое “партнерами”, старается все более и более “переходить на подножный корм” по принципу “люди – это новая нефть”, раз уж продавать “старую”, обычную нефть все труднее и неудобнее.

Охота на Блиновскую была вполне ожидаема – и можно считать, что она и сама во многом “подставилась”, слишком уж светясь в прессе и хвастая своими доходами. Например, года полтора назад устроила пышную свадьбу на 200 млн. рублей, будучи по бекграунду простой девушкой из Ярославля, которая, с точки зрения нашего сословного общества, на такую свадьбу могла иметь право в одном только случае – если она хорошо накачала себе губы и нашла богатого “папика”, который всё сдуру и оплатил. Но оплатить ИЗ СВОИХ?? Которые заработала сравнительно честным путем?! “Нет, это невозможно!” – вердикт рособщества, обжалованию не подлежащий.

Так что жалеть Блиновскую никто не будет. Она демонстративно нарушила главное правило – “Всяк сверчок знай свой шесток!” Баба из провинции с никакими внешними данными заработала САМА миллиарды БЕЗ МУЖИКА вообще! Да не бывать тому!

Грустная история, на самом деле. Я буквально накануне 24 февраля на волне предыдущего хайпа вокруг интервью Собчак-Блиновская записал пару роликов о ней, где попытался разобраться в вопросе, почему-то никому в России, кроме меня, не интересном: а за счет чего она это сделала? В чем секрет успеха данной “мошенницы”?

Вот вторая часть. Технически очень несовершенно, прошу прощения – Ютуб дается мне тяжело.

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