Содержит натуральные ингредиенты для борьбы со старением: в чем польза орехового молока для здоровья

В последние годы очень популярным напитком стало ореховое молоко. Многие матери считают, что именно употребление растительного молока, а не животного способствует правильному и безопасному развитию детей. Но действительно ли ореховое молоко так полезно?

Польза

По питательному составу ореховое молоко делят на две группы:

Приготовленное из таких орехов, как миндаль, грецкие орехи, арахис и так далее. Оно богато белками и жирами. Зерновое молоко, сделанное из овса, коричневого риса, кукурузы и других растительных культур.

В целом орехи считаются ценной пищей с высоким содержанием питательных веществ. Они повышают сопротивляемость иммунной системы и существенно укрепляют здоровье.

Ореховое молоко дает необходимые питательные элементы, вроде нерастворимой клетчатки и витаминов группы В, а также многие полезные минералы. Кстати, клетчатка особенно полезна для укрепления пищеварительной системы и предотвращает запоры у маленьких детей и пожилых людей.

Кроме того, ореховое молоко состоит исключительно из натуральных ингредиентов, которые способствуют омолаживанию организма, помогают вывести токсины и поддерживают здоровье кожных покровов.

Ореховое молоко лучше животного?

Некоторые врачи считают, что в ореховом молоке недостаточно необходимых для организма веществ. И если дети в раннем возрасте будут пить только его, то у них будет дефицит микроэлементов (железо, цинк) и незаменимых аминокислот. В этом случае малыши подвержены высокому риску анемии, рахита и недоедания. А недостаток микронутриентов у детей влияет на иммунную систему, и они легко заболевают, а также задерживаются в развитии.

Другие доктора советуют использовать комбинацию растительного и животного молока, потому что у каждого из них есть свои преимущества. Растительное молоко из бобов, кунжута и арахиса богато аминокислотами, но с низким содержанием железа. Последнее как раз поможет восполнить именно животное молоко.

Поэтому не стоит слишком зацикливаться на каком-то одном виде молока. Нужно разнообразить рацион, но при этом и не перебарщивать с определенными продуктами. Если нет времени делать ореховое молоко дома, можно сходить в ближайший супермаркет и выбрать подходящий вариант.

Предостережение

Эксперты советуют всегда помнить о правильном употреблении орехового молока, чтобы не навредить организму. С большой осторожностью его следует пить при наличии аллергии или хронических заболеваний ЖКТ. Обязательно посетите доктора и согласуйте с ним безопасное количество напитка для разового употребления.