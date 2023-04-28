С ними выглядеть элегантно не получится: трендовые цвета, от которых стоит отказаться (и те, у которых нет этого недостатка)

Есть некоторые цвета одежды, которые сейчас в моде, но они просто не могут добавить образу элегантности, а только лишь упрощают его. Если хочется выглядеть роскошно, то стоит избегать этих тонов.

Вот несколько цветов, которые не придают образу элегантность, а также те, что придают элегантность.

Пастельно-розовый

Несмотря на то что этот цвет достаточно популярный, его сложно сочетать так, чтобы выглядеть элегантно. Любой ценой стоит избегать этого тона, так как, несмотря на всю свою свежесть и нежность, пастельно-розовый не отражает формальности или строгости.

Если нравится такой цвет, лучше всего сделать ставку на такие тона, как палисандр или же elviva magenta, которые очень модные в этом году. Интересно будет смотреться комбинирование различных оттенков.

Зеленый лайм

Это именно тот цвет, который вызывает у нас чувство свежести и бодрости. Однако если хочется выглядеть утонченно, то стоит избегать оттенка зеленый лайм.

Это довольно яркий цвет, именно поэтому лучше всего выбирать изумрудные тона. Это поможет добавить образу элегантность. Зеленый цвет можно использовать для повседневной носки, но не для создания формального образа. Если все же нравится оттенок зеленый лайм, то стоит использовать его в качестве аксессуаров.

Красный

Относительно этого цвета мнения многих экспертов разделились. Несмотря на то что красный является супермодным, никто не знает, как его правильно использовать.

Чтобы выглядеть элегантно, стоит остановить свой выбор на темных тонах, таких как винный или бордовый. Также стоит выбирать обувь, которая не будет отвлекать внимание, например телесного цвета. В итоге получится элегантный и роскошный образ.

Кофе

Стилисты предпочитают избегать этого цвета, так как он связан с простотой и непринужденностью. Эксперты по имиджу не рекомендуют использовать его во время собеседования при приеме на работу.

Цвет кофе относится к нейтральным оттенкам, именно поэтому его можно достаточно легко добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть действительно восхитительно и эффектно. Допускаются как нюдовые кофейные, так и более насыщенные шоколадные тона. Такие оттенки хорошо подходят для летнего солнечного дня.

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Морская волна

Этот цвет пользовался огромной популярностью несколько сезонов назад. Однако с помощью такого цвета достаточно сложно создать эффектный и элегантный образ.

Несмотря на то что цвет морской волны хорошо подходит для купальных костюмов, это не самый лучший вариант для создания элегантных луков. Вместо этого лучше всего выбрать темно-бирюзовый. Это будет выглядеть более привлекательно и роскошно.

Канареечно-желтый

Желтый является одним из трендовых цветов весны этого года. Однако не стоит выбирать этот цвет в светлых версиях. Канареечно-желтый точно не добавит образу элегантность и может выглядеть несколько безвкусно.

Если хочется сиять весной и летом, стоит точно знать, какие цвета помогут сделать образ более красивым буквально за считаные минуты без особых усилий. Вот несколько таких цветов, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть просто превосходно.

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Сирень

Это один из самых лучших и удачных цветов, который должен быть в гардеробе женщины, желающей выглядеть элегантно. Традиционно этот цвет ассоциируется с роскошью и властью. Если хочется выглядеть невероятно, то стоит обратить внимание на сиреневый цвет.

Большим плюсом является то, что этот тон универсальный, поэтому он эффектно смотрится на всех оттенках кожи.

Сиреневый хорошо смотрится с изумрудно-зеленым, черным, темно-оранжевым, белым и серым. Можно выбрать как пастельный, так и более насыщенный оттенок.

Апельсин

Этот свежий цвет является одним из фаворитов каждой весной. Это хороший вариант для всех тех, у кого смелая и веселая личность.

Еще одним преимуществом оранжевого цвета является то, что он оказывает практически мгновенный омолаживающий эффект. Несмотря на то что оттенок апельсина отлично смотрится на всех типах кожи, но больше всего он подходит темноволосым и загорелым женщинам.

Хорошо смотрится с розовым, красным, фиолетовым и синим.

Розовый

В 2023 году розовый является модным и актуальным как никогда. Всегда можно выглядеть ухоженно, прилагая минимум усилий.

Этот оттенок отлично подойдет для женщин любого возраста.

Розовый хорошо смотрится с зеленым, оранжевым, желтым и лиловым.

Белый

Это один из самых элегантных цветов, который точно заслуживает особенного внимания. В этом году белый цвет в тренде. Это цвет чистоты и нежности.

Белый не только поможет чувствовать себя максимально свежо даже в самые жаркие дни, но и мгновенно придаст создаваемому образу элегантность. Если хочется выделиться среди всех остальных и произвести впечатление, то стоит сделать ставку на тотал-вайт. Белый сочетается совершенно со всем.

Белый цвет смотрится просто превосходно, роскошно и эффектно, поэтому можно быть уверенным в том, что всегда будете выглядеть ярко.