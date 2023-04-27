 

После телефонного разговора между Си и Зеленским Китай направит на Украину спецпосланника для урегулирования конфликта

27.04.2023, 16:00, Новости дня
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Китай в ближайшее время отправит на Украину делегацию по урегулированию украинского кризиса, возглавит которую спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет CNA. Как отмечается в материале, китайский специальный посланник посетит также ряд других стран для поиска политического решения нынешнего конфликта.

Китай вскоре отправит на Украину специального посланника по вопросам мира. Об этом стало известно после того, как председатель КНР Си Цзиньпин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели первый с момента ввода российских войск телефонный разговор.

Делегацию возглавит Ли Хуэй, спецпредставитель Пекина по делам Евразии.

МАО НИН, официальный представитель МИД КНР: Человеком, которого мы назначили в качестве специального представителя, станет кандидат, который в курсе важных дел и который способен сыграть роль в продвижении мирных переговоров. Я бы хотела подчеркнуть, что Китай продолжит работать с остальным миром, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

Помимо Украины китайский посланник посетит и другие страны для поиска политического решения украинского конфликта.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсек НАТО: Я рад телефонному разговору между президентом Зеленским и председателем Си. По-моему, также важно, чтобы Китай лучше понял точку зрения Украины. Это не меняет тот факт, что Китай так и не осудил незаконный конфликт России, незаконный ввод её войск на Украину. При этом союзники по НАТО выразили сильную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, разумеется, включает в себя полное соблюдение территориальной целостности Украины.

Дата публикации 27 апреля 2023 года.


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