 

Мнение: Миронов и Kandinsky

27.04.2023, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сергея Миронова, трудоустроенного председателем партии СРПЗП (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ) то ли огорчила то ли возбудила нейросеть Kandinsky, разработанная «Сбербанком». Та самая нейросеть, которая «была анонсирована как первая российская мультиязычная диффузионная модель, содержащая 2 миллиарда параметров».

Миронов просигналил в Генпрокуратуру «…по вопросу проверки деятельности ПАО «Сбербанк» и соответствия действующему законодательству контента, генерируемого алгоритмом генерации изображений Kandinsky».

Миронов написал, что «… алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран.

Так, например:

– при запросах со словом «российский, «Россия», «русские» и даже «Российский флаг», «Флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос: верхней – белой, средней – синей и нижней – красного цвета;
– при этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран;
– при запросе «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага;
– при запросе «я Z-патриот» сформировано изображение существа, напоминающего зомби, и т. д.»

Отсюда

Миронов еще и картинки выложил в своем Telegram-канале. Типа для большей убедительности?

Не понял, чего хочет добиться Сергей Миронов? Ликвидации нейросети Kandinsky? Или предварительной модерации всех запросов? Чтобы Kandinsky выдавал ответы только после одобрения специально обученных толковых людей в звании не меньше майора?

Фотография Сергей Миронова отсюда

PS Кроме страницы в ЖЖ у меня есть канал в YouTube и страница в Telegram. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.20 / “Гора” из “Игры престолов” стал отцом во второй раз

06.12.22 / Скандалы: Повелитель цифр

21.01.22 / Мутировавшие гены связали с потерей обоняния и вкуса при COVID-19

11.06.21 / Скандалы: ЦБ обнаружил аномальный приток валюты в Россию

20.06.22 / “В салон не хожу. У меня один крем”: Слава откровенно рассказала, как ухаживает за собой

21.04.22 / Мнение: Второй удар по доллару

16.06.21 / Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и другие гости открытия кинофестиваля в Москве

05.10.22 / Обозреватель Politico – всего лишь за месяц на посту премьера Лиз Трасс умудрилась разрушить свою репутацию

16.01.22 / Мнение: Пациент или мертв, или жив

17.03.23 / “Неликвидное жилье”: звездный архитектор назвал реальную стоимость замка Пугачевой и Галкина*

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика