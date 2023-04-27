Мнение: Миронов и Kandinsky

Сергея Миронова, трудоустроенного председателем партии СРПЗП (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ) то ли огорчила то ли возбудила нейросеть Kandinsky, разработанная «Сбербанком». Та самая нейросеть, которая «была анонсирована как первая российская мультиязычная диффузионная модель, содержащая 2 миллиарда параметров».

Миронов просигналил в Генпрокуратуру «…по вопросу проверки деятельности ПАО «Сбербанк» и соответствия действующему законодательству контента, генерируемого алгоритмом генерации изображений Kandinsky».

Миронов написал, что «… алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран.

Так, например:

– при запросах со словом «российский, «Россия», «русские» и даже «Российский флаг», «Флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос: верхней – белой, средней – синей и нижней – красного цвета;

– при этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран;

– при запросе «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага;

– при запросе «я Z-патриот» сформировано изображение существа, напоминающего зомби, и т. д.»

Отсюда

Миронов еще и картинки выложил в своем Telegram-канале. Типа для большей убедительности?

Не понял, чего хочет добиться Сергей Миронов? Ликвидации нейросети Kandinsky? Или предварительной модерации всех запросов? Чтобы Kandinsky выдавал ответы только после одобрения специально обученных толковых людей в звании не меньше майора?

Фотография Сергей Миронова отсюда

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