Мнение: Об отмене украинского контрнаступления… Решение принято на самом верху?

И пока украинские военачальники озвучивают всё более фантастические прогнозы насчёт предстоящего «большого» и «освободительного» контрнаступа, появилась новая концепция. От тех, кто реально управляет нынешним конфликтом.

Так, день назад руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что контрнаступление ВСУ, которого так все ждут, уже началось и даже «тихонько идёт такими небольшими шагами, но уверенными». Но, вероятно, ога просто не в курсе…

Очень интересное сообщение от ISW, которого ну никак не заподозрить в работе на «российскую пропаганду». По данным института, высокопоставленные чиновники США и ЕС считают, что российский президент Владимир #Путин не захочет вести переговоры о капитуляции даже в ответ на успешное контрнаступление Украины. По данным New York Times, шансы на то, что Путин «отступит» – «меньше нуля». Он скорее всего мобилизует больше солдат для СВО. Помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что существует «очень мало доказательств» того, что Путин изменит свою стратегическую цель – подчинить Украину «политически, если не полностью в военном отношении». Пресс-секретарь Совета национальной безопасности #США Джон Кирби заявил «Голосу Америки», что США увеличивают помощь Украине, поскольку ожидают, что уже #Россия попытается перейти в наступление с улучшением погоды. То есть, Пентагон, по сути, предлагает ВСУ все подготовленные резервы и технику направить для обороны, и отказаться от сбычи мечт.

Похоже, здравый смысл с трудом, но всё же начинает доходить до американского истеблишмента, вынужденного уже активно переключаться на внутренние задачи в связи с решением действующего президента Джо Байдена идти на второй срок. И простая мысль о том, что путь к завершению любого конфликта лежит не через подливания бензина в его костёр, а через тушение страстей и склонение всех к началу хоть каких-то переговоров, пробирается в головы «Вашингтонского обкома». Ну, лучше поздно, чем никогда.

Кто-то может сказать, что это, мол, «туман войны».

Но, между прочим, украинский министр обороны Алексей Резников уже моментально перестроился. В интервью изданию РБК-Украина он заявил, что весь смысл предстоящей «наступательной» операции ВСУ в том, что «никто не должен знать, что она началась, а поэтому ждать контрнаступления и завышать планку не стоит».

«Майские заморозки» становятся всё вероятней?

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