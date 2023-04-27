Рупор тоталитарной пропаганды: “Конец эпохи тюльпанов”

"Конец эпохи тюльпанов"

После 1990 года США, посчитавшие себя единственным гегемоном, провозгласили «новый американский век». В мире больше не было соперника, способного противостоять им. И США начали оккупировать земной шар как экономически, так и политически. В 2000-е годы количество американских баз в глобальном масштабе достигло 800. Посольства США по всему миру работали словно губернаторы колоний, формируя политику страны, в которой они находились. Западные глобальные финансовые институты, прежде всего МВФ и Всемирный банк, навязывали неолиберализм. С крупными фармацевтическими, нефтяными, технологическими компаниями, финансовыми гигантами в мире была создана подавляющая система трестов и картелей. Институты США, НАТО и Давос навязывали странам кандидатов в лидеры, проекты политических партий. США создали порядка 350 лабораторий по биологическому оружию в 30 странах мира.

Однако «эпоха тюльпанов», или «новый американский век», смогла воцариться лишь на 30 лет. На самом деле это даже оптимистичная оценка, поскольку конечную дату можно отодвинуть назад, до конфликта в Грузии в 2008 года или до объявления Китаем об инициативе «Пояс и путь» в 2013 году. Тем не менее 2023 год, определенно и бесспорно, войдет в учебники истории как год окончания «американского века» и начала «нового мирового порядка».

Этому есть несколько весомых доказательств. Прежде всего доллар, который дает США дерзость вмешиваться во все и везде повсюду в мире, ссаживают с трона. Один из последних примеров — Бангладеш объявила, что заплатит России за строительство атомной электростанции в юанях. Страны БРИКС впервые обошли страны G7 по общему валовому внутреннему продукту. Многие страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки восстают против своих бывших колониальных западных хозяев.

Во-вторых, на встрече 20 марта 2023 года в Москве лидеры Китая и России договорились вести остальной мир против Запада. В то время как Китай будет поддерживать Россию экономически и политически, вклад России для Китая будет включать сырьевые товары, военное и энергетическое сотрудничество. Многие страны выстраиваются в очередь для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Китай примирил Саудовскую Аравию и Иран, нацелился на урегулирование палестинской проблемы. Россия идет к своей сокрушительной победе на Украине.

В-третьих, США разобщены социально и политически, тонут с экономической точки зрения. Их государственный долг составляет 31 триллион долларов. Казна пустеет. Федеральная резервная система не делает ничего другого, кроме того, что печатает деньги. Однако, по мере ослабления господствующего положения доллара в качестве резервной валюты, это большое преимущество тоже будет утрачено. И для производства ничего не осталось. Глобальная западная олигархия навязываемым неолиберализмом покончила и с американским национализмом. Гигантская промышленность, которая сделала страну самой могущественной во время Второй мировой войны, была разрушена. Глобальный капитал, воплощенный в Давосе, не сумел совершить революцию «Великой перезагрузки», которую хотел совершить в соответствии со своей целью единоличного господства.

Таким образом, в настоящее время формируется иной «новый мировой порядок». А некоторые политики не подозревают об этом.

(с) Хасан Эрель

https://inosmi.ru/20230427/ekonomika-262518286.html – цинк

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/yeni-dunya-duzeni-hasan-erel-2075028 – оригинал на турецком

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