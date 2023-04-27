Мнение: Возможно ли снизить пенсионный возраст, налог на эмигрантов и упрощённое банкротство пенсионеров

1. Автор канала «Выключаем эмоции, включаем ум» рассуждает о том, можно обратно понизить пенсионный возраст (ссылка):



Многие люди ошибочно считали, что пенсионная реформа в России была принята по указке МВФ или из-за пресловутого засилья либералов в правительстве и надеялись на его отмену после принятия поправок в Конституцию РФ, затем думали, что пенсионную реформу отменят, если Россия разругается с Западом и либералов из правительства выгонят.

На самом деле, при нынешних доходах бюджета, нынешней производительности труда, нынешней демографической ситуации в России, когда на одного пенсионера (42 млн пенсионеров) приходится примерно 1,4 работающих и платящих налоги в ПФ (в 2019 году их было 58,9 млн человек), снизить пенсионный возраст невозможно.

Как ни крути, а рожали наши люди в 90-ые годы очень мало детей, и в то же время хоть и немного, но происходило увеличение средней продолжительности жизни — с 2010 по 2019 она выросла почти на 5 лет.

Как вы понимаете, значительно нарастить число работающих, чтобы соответственно увеличились налоговые поступления в Пенсионный фонд РФ, невозможно.

Налоги на работающих увеличить тоже невозможно, это только приведёт к снижению уровня жизни трудоспособного населения и к очередному снижению количества детей в семьях из-за снизившегося уровня жизни.

А значит, впоследствии вновь снизится и количество трудоспособного населения и отчисления в Пенсионный фонд — короче говоря, эта песня хороша, начинай сначала.

Значит, возвращаясь к началу статьи, — необходим научно-технический прогресс, то есть увеличение объёмов производимой продукции не за счёт увеличения количества работающих, а за счёт увеличения производительность труда.

А серьёзно увеличить производительность труда можно только за счёт роботизации и автоматизации, то есть… вкладывая деньги в науку и образование, чтобы в стране начали производиться высокотехнологичные и дорогостоящие товары, имеющие стабильный спрос на мировом рынке, и приносящие большую и стабильную прибыль в бюджет, а не как, к примеру, нефть и газ — то густо, то пусто.

То есть мы должны разрабатывать свои технологии, которые позволят производить и продавать товары с высокой добавленной стоимостью, например, свою электронику или самолёты.

И тогда государственный бюджет будет получать большую и стабильную прибыль, что и позволит содержать большее количество пенсионеров, ведь пенсионный фонд может пополняться не только налогами работающих, а и прямыми трансфертами из госбюджета.

2. Ещё к вопросу о том, как пополнять бюджет и Пенсионный фонд. Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого будут брать повышенные налоги с уехавших из России фрилансеров (ссылка 1, ссылка):



Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 30 процентов. <…>

Повышение налога на 17 процентов коснется всех уехавших из страны граждан, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства. Поправки в случае принятия вступят в силу 1 января 2024 года.

По действующему законодательству, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Если россиянин проживает вне пределов страны более 183 дней в году, то перестает быть налоговым резидентом, и с него снимается обязательство уплачивать НДФЛ.

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект, предусматривающий повышение налоговой ставки до 30 процентов, касается только фрилансеров. <…>

В Госдуме считают предложенную властями меру объективной. «Если гражданин Российской Федерации проживает большую часть года на территории другого государства, при этом продолжает работать на российскую компанию и здесь получать вознаграждение за труд, то вполне объективно такое предложение правительства», — прокомментировала инициативу член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что раз уехавший гражданин не тратит заработанные средства в России, «получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств».

Технически это просто наведение порядка, формальность, закрытие лазейки. На практике, однако, последствия принятия закона могут быть весьма серьёзными, и я не уверен, что они пойдут нашей экономике в плюс.

3. Российское законодательство становится гуманнее. Пенсионерам, – в том числе пенсионерам с детьми, – вскоре будет намного проще подать на банкротство (ссылка 2):

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий доступность внесудебной процедуры банкротства граждан. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается повысить до 1 миллиона рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тысяч рублей. Также документ предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин может повторно инициировать внесудебное банкротство, с десяти до пяти лет.

Также объявить себя банкротами смогут пенсионеры, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с соответствующим заявлением во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Лично я полагаю, что потребительские кредиты — зло, без которого вполне можно обойтись. Но если народ горячо требует, кто я такой, чтобы возражать?