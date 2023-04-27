Покрасить мало, надо еще подобрать подходящую прическу: самые стильные стрижки для платиновых блондинок

Платиновый блонд — трендовый оттенок волос, который очень полюбили модницы всех возрастов. С его помощью можно презентовать как романтичные, так и строгие образы в зависимости от стрижки. Однако выбрать подходящую прическу — непростая задача. Рассматриваем наиболее удачные варианты.

Wolf cut

Эту прическу еще называют «волчьей стрижкой». Она стала самой трендовой среди молодежи в этом году. По сути представляет собой гибрид многослойной стрижки с маллетом. Очень оригинально смотрится при окрашивании верхних прядей в платиновый блонд, а нижних — в черный цвет.

Боб

Боб — нестареющая классика. Это та прическа, с помощью которой можно создать гламурный образ во французском стиле. Эта прическа прекрасно сморится как на брюнетках, так и на платиновых блондинках.

Флип

Это прическа, которую носила актриса и модель Фара Фосетт в семидесятые годы. Ее основная особенность — это пышная и объемная челка. Данная стрижка лучше всего подойдет обладательницам густых волос.

Французский боб

Эта стрижка отличается о классического боба легким творческим беспорядком на голове. Здесь не принципиально, чтобы волосы были выпрямлены и приглажены волосинка к волосинке. Напротив, если у вас о природы вьющиеся локоны, то прическа будет смотреться еще симпатичнее.

Слоистый боб

В данном случае длины волос должны быть от подбородка и до плеч. Лучше всего обойтись без челки, но если есть желание, то можно рассмотреть челку-шторку. Благодаря слоистости появляются прикорневой объем и пышность. Прекрасная идея для обладательниц не слишком густых волос.

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С боковым пробором

Даже простое каре или боб можно преобразить, если сделать не прямой, а боковой пробор. Просто зачешите волосы набок при укладке, зафиксируйте стайлинговым средством. У вас получится пышная и красивая прическа, в которой можно отправляться хоть на свидание, хоть на свадьбу.

Каскад

Стрижка по типу как у Рэйчел из сериала «Друзья» переживает вторую волну популярности. Причем в цвете платинового блонда она смотрится как-то особенно гламурно и одновременно романтично. Прекрасный вариант для обладательниц очень длинных и густых волос.

Блант-боб

Если вам нравятся гламурные образы, если вы любите делать акцент на строгости, формальности, подчеркнутой изысканности и элегантности, как это делает Ким Кардашьян, тогда вам идеально подойдет прическа блант-боб. Суть заключается в равной длине волос по всей голове. Прикорневого объема нет, зато есть ровный срез, обеспечивающий четкую геометрию. Выглядит очень стильно. Подходит круглолицым девушкам.

Шегги

Рассмотрите укороченную «версию» прически шегги, если вам импонируют легкие, игривые и озорные образы. Эта прическа очень подходит для обладательниц тонких и не слишком густых волос. Благодаря специальной технике стрижки появляется такой необходимый прикорневой объем.

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«Эльф»

Это короткая стрижка, которая отличается от пикси наличием удлиненных локонов в височных зонах. Обладает «омолаживающим эффектом», поэтому подойдет зрелым женщинам. Молодым же девушкам позволит подчеркнуть свежесть, юность и добавит немного детскости.

Короткие стрижки

Актриса Скарлетт Йоханссон часто представала в разных образах. Одно из самых удачных ее преображений — это стрижка пикси. Знаменитость умышленно оставила боковые прядки более длинными, чем надо, за счет чего прическа позволила презентовать женственные образы. Акриса Эмма Уотсон отдала предпочтение многослойному пикси, чтобы добавить прикорневого объема.

Актриса Шарлиз Терон с возрастом решила избавиться о длинных вьющихся локонов и тоже не ошиблась в выборе. В отличие от Йоханссон, она сделала классический вариант пикси, без челки и удлиненных прядей, и благодаря этому помолодела лет на десять. Правда, для такой стрижки нужно иметь идеальный овал лица.

Экстремально короткая модель пикси, когда прическа напоминает мальчишескую — вариант для самых смелых и креативных. Зато в цвете платинового блонда стрижка смотрится особенно эффектно. Если хочется добавить в образ женственности, всегда можно использовать ободок.

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Во всех вариантах коротких стрижек, за исключением ультракороткого, можно поэкспериментировать с окрашиванием. Например, перекрасить в платиновый блонд лишь кончики, а корни оставить темными.

Многослойная с челкой-шторкой

Если вам импонирует эстетика барбикора, если вы отдаете предпочтение кукольным образам, тогда вам точно стоит обратить внимание на многослойную стрижку с челкой-шторкой. Эффектнее всего она сморится при наличии длинных локонов ниже лопаток.

«Осьминог»

Оригинальная многослойная стрижка, которая характеризуется разной длиной прядей. Обычно верхние пряди более короткие, а нижние — более длинные, иногда достигающие лопаток или даже опускающиеся еще ниже. В то же время короткие сверху могу едва достигать ушей. Из-за такого резкого контраста стрижка выглядит очень современно и оригинально. Челка в такой стрижке приветствуется. Она может быть в виде прямой густой, детской или шторки.

Многослойная на прямой пробор

Если вам не хочется долгие часы проводить за укладкой, тогда вы можете рассмотреть этот простой вариант. Такую прическу можно увидеть у актрисы Риз Уизерспун. Это многослойная стрижка на длинные волосы. Укладка делается на прямой пробор. Локоны завиваются естественным путем, поэтому данный вариант очень подходит для тех, у кого волосы вьются от природы.

С такой прической будет хорошо смотреться окрашивание. Например, балаяж или Money Piece. Можно осветлить боковые пряди у лица и таким образом очертить скулы.