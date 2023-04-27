Каждый разработчик может выиграть: в соцсети ЯRUS продолжается конкурс миниаппов

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27.04.2023, 21:30, Новости дня
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В российской социальной сети ЯRUS у каждого разработчика есть возможность выиграть в конкурсе Mini Apps: призовой фонд составляет 200 тысяч рублей. Условие входа — создать HTML5-приложение: интересную игру, «обучалку» или полезный сервис, от фоторедактора до учебных помощников.

«В разработке игры или приложения можно применять всю свою фантазию, ориентируясь лишь на технические ограничения. Создание собственного уникального продукта — это возможность продемонстрировать талант на многомиллионную аудиторию», — делится менеджер по продукту социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.

Основная идея ЯRUS Mini apps — предоставить платформу для реализации своих проектов. В создании подобных сервисов не нужны специфические навыки: опробовать свои силы в разработке может даже начинающий айтишник.

Соцсеть ЯRUS предусмотрела и возможности монетизации миниаппов: можно получать прибыль через баннеры и интерактивные объявления либо продвигать товары и услуги внутри сервиса. Валерий Коляда уверен: популярным может стать любое мини-приложение, главное — проработать детали и проявить фантазию.

Отправить свои разработки для конкурса можно до 15 мая включительно. По итогам экспертное жюри соцсети ЯRUS внимательно изучит мини-приложения и объявит победителей.

Российской платформой ЯRUS пользуется более 11 миллионов россиян: все они – потенциальная аудитория миниаппов. В социальной сети интегрированы различные сервисы без рекламы: новости, события, музыка, видео и сюжеты. Площадка позволяет выкладывать контент, настраивать ленту по личным интересам и монетизировать творчество.

Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.


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