 

«Желающих мало» – постпред Польши признал, что «удалить» Россию из СБ ООН не получится

27.04.2023, 21:20, Новости дня
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Как ни горько это признать, но в настоящем мировом порядке место РФ гарантировано, шансов на её исключение из СБ ООН практически нет, уверен постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский. В интервью Polskie Radio он называет единственный экстраординарный путь к этому — все страны-члены признают «российский империализм» угрозой и в результате перестраивают мировой порядок и архитектуру безопасности. Однако пока желающих особо не видно.


АР

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский объяснил, почему РФ до сих пор остаётся членом Совета Безопасности ООН и почему даже из-за украинского конфликта не так просто лишить её места. «Прежде всего, давайте вспомним, что Россию не избирали в Совет Безопасности, Россию никто не выбирал в качестве председателя этого органа, потому что РФ имеет в нём место по закону. Так был сформулирован Устав ООН на момент создания этой организации. Пять государств имеют в нём постоянное место. Сегодня одним из них выступает РФ в качестве наследницы СССР…» — рассказал он в эфире Polskie Radio.

Дипломат обратил внимание на то, что председательство проходит поочерёдно, то есть каждая из стран СБ ООН председательствует в течение месяца. «Для того чтобы изменить это, отвечая на ваш вопрос, необходимо изменить Устав ООН, а для этого необходимо единодушие всех государств-членов», — констатировал он. 

Он согласен с тем, что шансов на такой сценарий нет, пока не будет политического решения на самом высоком, глобальном уровне на счёт того, что РФ не заслуживает этого места и что необходимо перестроить архитектуру миропорядка. «Таков уровень решения. До такой ситуации дело может дойти, ведь нельзя исключать, что мы окажемся в данной точке, глядя на то, что сегодня происходит на Украине…» — убеждён Щерский. 

Одновременно он признал, что в настоящем мировом порядке место РФ гарантировано, оно закреплено за ней. То есть пока страны — члены ООН единогласно не придут к решению, что мировой порядок нужно перестраивать и необходимо менять архитектуру безопасности, ничего не сдвинется с места. По мнению постпреда, сегодня ни большинства голосов, ни политической воли по этому вопросу в ООН не наблюдается. Он также полагает, что это стоит обсуждать, потому что проблема не в самом ООН, а именно в государствах-членах. 

В интервью постпред Польши назвал российский империализм и политику РФ глобальной угрозой, которая могла бы в будущем послужить подходящей причиной для глобального переустройства, в том числе и в структуре ООН. 

Дипломат также подверг критике общую политику ЕС в отношении украинского конфликта, которая не только не вызывает уважения в мире, но и точно не сподвигает к решительной поддержке других стран в мире, которые находятся далеко от Украины. По мнению Щерского, зачастую бизнес берёт верх, и в результате он оказывается важнее здравого смысла и вопросов безопасности. В качестве примера он привёл отступление от санкций в импорте бриллиантов и каучука. Он согласен с тем, что не всё так просто, но ЕС становится всё менее надёжным адвокатом Киева в мире. 

Возможное вступление Украины в НАТО он сравнил с возможностью исключения РФ из СБ ООН. В нынешних условиях это не представляется возможным. Для обоих случаев нужны экстраординарные решения и выход за рамки, потому что в ходе нормальных процедур этого никогда не удастся достичь. Он признал, что обычный путь Украины в НАТО очень долгий.

Он также считает, что на следующих президентских выборах в США американцы, возможно, выберут президента в отрыве от международного контекста, то есть опираясь прежде всего на внутригосударственную политику. 


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