 

Таблетки от ВИЧ могут вылечить деменцию, считает невролог Алехин

27.04.2023, 20:55, Разное
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Исследователи обнаружили, что препарат, который в настоящее время используется для лечения пациентов с ВИЧ, может стать ключом к излечению.

Исследование показало, что Maraviroc может удалять из мозга ложные белки, которые могут быть связаны с деменцией. Ученые говорят, что, очищая эти белки, он может предотвратить их опасное накопление и замедлить прогрессирование болезни. Ученые обнаружили, что наша микроглия может ускорять нейродегенерацию. Этот процесс можно остановить, даже используя существующие методы лечения.

Микроглия – это особые иммунные клетки, которые защищают мозг и нервную систему от токсичных и нежелательных веществ. При деменции они начинают действовать, но нарушают процесс аутофагии – способ, с помощью которого клетки разлагаются и перерабатываются. Химическое вещество тау слипается и разрушает клетки мозга.

Микроглия выделяет эти химические вещества до появления физических симптомов болезни. Очевидно, что при таких заболеваниях, как болезнь Хантингтона и деменция, необходимо начинать лечение до появления симптомов. Они протестировали мышей, генетически модифицированных для получения форм деменции, которые характеризуются накоплением тау. Животные становились защищенными, когда действие CCR5 блокировалось.


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