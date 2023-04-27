 

Доктор Андреева объяснила, вызывает ли сминание костяшек пальцев артрит или нет

27.04.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие люди привыкли хрустеть костяшками пальцев. Некоторые используют это, чтобы снять стресс или справиться с нервной энергией. Других просто раздражает то, что делают другие.

Этот звук может исходить от движения костей, связок и сухожилий в пальцах. Синовиальная жидкость (жидкость, используемая для смазки суставов) может содержать газ. Шум может быть вызван тем, что этот газ перемещается в небольшое пространство между суставами пальцев

Исследования показали, что люди, которые регулярно хрустят пальцами, чаще других сталкиваются с опуханием кисти и ослаблением силы хвата. Хотя у нас нет достаточных данных, чтобы доказать связь между хрустом суставов, остеоартритом и манипуляциями с суставами, если вы манипулируете суставами многократно и в течение длительного времени, это может привести к их повреждению, говорит Ирина Андреева, врач общей практики МедикФорум.Х руст в суставах происходит часто неосознанно или подсознательно. Андреева рекомендует “держать руку занятой”, чтобы избавиться от привычки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.22 / В Москве увековечат память модельера Надежды Ламановой

08.07.21 / Как Криштиану Роналду, Лука Модрич и другие футболисты стали популярны: 5 книг, которые стоит прочитать

05.01.23 / Роскосмос объявил о сотрудничестве с Зимбабве (космическая сверхдержава однако) в создании и запуске спутников

21.03.23 / Мнение: Удачный визит?

12.06.21 / Amnesty International присвоила Юрию Хованскому статус узника совести

01.12.22 / Мнение: Лавки в промерзших подвалах

16.11.22 / Скандалы: «Извините, я облажался»

14.01.22 / Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро

30.06.22 / Мнение: ОПГ «Таганские» и универмаг «Москва»

29.08.21 / В кофе сначала сахар потом молоко: суеверия и приметы про отношения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика