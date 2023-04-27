Доктор Андреева объяснила, вызывает ли сминание костяшек пальцев артрит или нет

Многие люди привыкли хрустеть костяшками пальцев. Некоторые используют это, чтобы снять стресс или справиться с нервной энергией. Других просто раздражает то, что делают другие.

Этот звук может исходить от движения костей, связок и сухожилий в пальцах. Синовиальная жидкость (жидкость, используемая для смазки суставов) может содержать газ. Шум может быть вызван тем, что этот газ перемещается в небольшое пространство между суставами пальцев

Исследования показали, что люди, которые регулярно хрустят пальцами, чаще других сталкиваются с опуханием кисти и ослаблением силы хвата. Хотя у нас нет достаточных данных, чтобы доказать связь между хрустом суставов, остеоартритом и манипуляциями с суставами, если вы манипулируете суставами многократно и в течение длительного времени, это может привести к их повреждению, говорит Ирина Андреева, врач общей практики МедикФорум.Х руст в суставах происходит часто неосознанно или подсознательно. Андреева рекомендует “держать руку занятой”, чтобы избавиться от привычки.