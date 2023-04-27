 

Отражение жизни города: в ЖК Headliner появился арт-объект “Источник”

27.04.2023, 20:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Композиция задумана как неотъемлемая часть окружающей городской среды. “Источник” отражает постоянно меняющуюся действительность и акцентирует внимание на важность текущего момента. По замыслу автора, арт-объект дает возможность задуматься о существовании альтернативной реальности, в которой наше настоящее является лишь отражением.

ГК “КОРТРОС” как социально ответственная компания вносит свой вклад в национальный проект “Жилье и городская среда”, отметила директор управления пресс-атташе группы компаний Ирина Опимах.

“Нам бы хотелось, чтобы эта скульптурная композиция стала еще одним местом притяжения москвичей: чтобы здесь гуляли, фотографировались и встречались. Давайте вместе делать наше жилье и нашу среду комфортной”, – сказала она.

Амбассадор движения Evolution Development Дарья Молодцова рассказала, что с открытием “Источника” начинается новое направление арт-девелопмента, которое будет внедряться в другие объекты. Она поблагодарила команду ГК “КОРТРОС” за поддержку и помощь в установке скульптуры.

Соосновательница галереи Surface Lab Art Варвара Прозорова обратила внимание на важность искусства для жизни горожанина. Появление в ЖК Headliner арт-объекта “Источник” искусствовед назвала важным этапом на пути преобразования отношения людей к городским пространствам.

Headliner – квартал небоскребов в Пресненском районе столицы рядом с деловым центром “Москва-Сити”. При возведении ЖК используются передовые технологии и лучшие материалы. Третью очередь комплекса планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.21 / Эксперт оценил перспективы оштрафовать Twitter на 20% годовой выручки

07.09.21 / Робофура Hyundai проедет на одной заправке водорода до 1000 км

23.09.21 / Компания Airbus создала летающий электромобиль

02.11.20 / СТРАНА – украинский вице-премьер сравнил жителей Донбасса с опухолью

16.01.21 / В Facebook запретили мероприятия у Белого дома до инаугурации Байдена

21.04.23 / Собянин рассказал о развитии транспортной, социальной и досуговой инфраструктуры Солнцева

22.11.21 / Внедорожник въехал в толпу на рождественском параде в США

18.01.22 / Любимова рассказала Путину о работе «Пушкинской карты»

27.08.21 / Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана из-за теракта в Кабуле

27.11.20 / “Талантище!”. Седокова показала своего мужа в работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика