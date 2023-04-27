Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной

“Стена”, “Погода в доме”, “Три розы”, “Эй, моряк” – в программе только проверенные временем и любимые народом хиты. А на сцене не только сама Лариса Долина, но и ее звездные друзья – Григорий Лепс, Николай Басков, Дима Билан, Кирилл Туриченко, Юлия Zivert… Дуэты с внучкой Сашей Долиной и крестницей – Верой Алдониной – были самыми трогательными моментами вечера.

А за кулисами концертного зала неожиданно для всех появился 56-летний Дмитрий Нагиев. Хотя казалось, что он стал затворником и с выходами в свет завязал…

Правда, в осунувшемся и сильно сдавшем на вид ведущем было трудно узнать некогда главную звезду Первого канала, которая вела несколько сезонов вокального суперпроекта “Голос” и новогодние эфиры.

Напомним, в марте прошлого года, вскоре после начала специальной военной операции, Дмитрий Нагиев уволился с Первого канала, сообщив, что ему требуется творческая пауза. После этого он снялся в нескольких полнометражных фильмах, однако на телевидении так и не появлялся. “У меня не было никаких предложений”, – признался недавно артист. Он не скрывает, что знакома ему и депрессия, которая часто накрывает без любимой работы…