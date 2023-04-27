 

Рупор тоталитарной пропаганды: Планы расчленения России в “Институте Хадсона”

27.04.2023, 19:55, Разное
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Между тем в "Институте Хадсона" уже известная карта.

Финансируемый США "союз меча и орала" продолжает рассказывать, как в 2023-м году США расчленят Россию на десятки бантустанов.
Это к вопросу о целях США в идущей войне. Некоторые инфантилы у нас до сих пор наивно полагают, что идущая война их не коснется.

Источник: Colonel Cassad


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