Рупор тоталитарной пропаганды: Планы расчленения России в “Институте Хадсона”

Между тем в "Институте Хадсона" уже известная карта.

Финансируемый США "союз меча и орала" продолжает рассказывать, как в 2023-м году США расчленят Россию на десятки бантустанов.

Это к вопросу о целях США в идущей войне. Некоторые инфантилы у нас до сих пор наивно полагают, что идущая война их не коснется.

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