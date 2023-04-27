«Жаль, своего стрима раньше не слушал, внятности не хватает, учту»

В Октябрьском суде Екатеринбурга начался процесс по делу «о дискредитации армии РФ» над бывшим мэром города Евгением Ройзманом*.



Евгений Ройзман. Фото: Владислав Постников

За час до начала заседания к зданию суда приехали судебные приставы в бронежилетах — охрану усилили. Возле входа в суд дежурили полицейские. Они внимательно смотрели на каждого подходящего, но катастрофы не случилось — ни один из посетителей, пришедших поддержать Ройзмана*, не достал внезапно из потайного кармана какой-нибудь плакат с крамольной надписью вроде «Свободу Жене Ройзману». Да и Женя вроде еще на свободе, только досадливо хмурится, что время «на такую фигню» тратит.

К назначенному времени народ потянулся ко входу. Подъехала на инвалидной коляске и Наталья Туркеева, которой несколько лет назад помог Евгений Ройзман. Теперь она приезжает на каждый суд над политиком, чтобы поддержать его. Но всякий раз Наталья сталкивается с проблемой — в судебный зал ей никак не попасть. Когда судили в Верх-Исетском районе, нужно было подняться на второй этаж, а там на лестнице нет никаких приспособлений для инвалидов. В Октябрьском суде, где сегодня начался новый процесс над Ройзманом, ей даже в здание не попасть. Ржавый пандус сделан так, что на коляске без посторонней помощи не заехать. Мужчины помогают Наталье, заносят ее вместе с креслом в здание суда.

В зал всех не пустили, разрешили зайти только журналистам, имеющим аккредитацию. Остальных вместе со слушателями отправили в отдельный зал, где организовали видеотрансляцию. Народу вокруг «телеящика» набилось много — человек 40–50. Дышать нечем. Пристав, держа в вытянутой руке ручку от окна, как ключ к глотку свободы, пробирается сквозь толпу зрителей — несколько движений, и дышать становится легче — воздух врывается в зал вместе с уличным шумом.



Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Судья Николай Тараненко устанавливает личность Евгения Ройзмана.

— В армии служили? — спрашивает.

— Нет.

— Почему?

— Время уже прошло…

Прокурор зачитывает обвинительное заключение. Ройзману грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ о повторной дискредитации Вооруженных сил.

Ранее его уже штрафовали за критику армии, а теперь суд может отправить народного мэра, как называют Ройзмана в Екатеринбурге, в колонию. Минимальное наказание по этой статье — штраф в 100 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до трех лет.

«Имея преступный умысел, направленный на дискредитацию армии, пользуясь публичной известностью, решил путем проведения выступления на своем канале убедить пользователей в негативном характере целей использования Вооруженных сил, — читает прокурор. — Используя заранее приготовленный для преступного умысла компьютер, пользуясь услугами неустановленного провайдера».

Народ в зале откровенно скучает.

После переходят к чтению важных, по мнению обвинения, документов из семи томов дела. Прокурор зачитывает их, но вина Ройзмана по-прежнему непонятна. Например, озвучивается переписка с неким Славой Власовым, где подсудимый и обозначенный Слава обсуждают микрофон, возможные рубрики для ютуб-канала. Говорят о пропаганде, о том, что стоит посоветоваться с юристами перед эфиром. Но все же в основном обсуждают технические вопросы, звук при трансляции.

Дальше обвинение, продираясь сквозь подробные описания помещений и техники, приближается к сути: при осмотре изъятого у Ройзмана личного ноутбука, открывающегося без пароля, на «рабочем столе» обнаружена папка с фотографиями.

— Ничего нового я не услышал, — сказал в перерыве Евгений Ройзман. — Пока все понятно.

Прокурор доказывает, что это говорил именно я. Но зачем? Я этого и не отрицаю. Но меня удивляет, что за бюджетные деньги это все так подробно рассматривают. Половина тома — только описание помещений.

После перерыва по настоянию прокурора весь зал во главе с судьей усаживается поудобнее или как получится, чтобы внимательно изучить главную улику: видеозапись стрима от первого июля прошлого года на канале «Евгений Ройзман», где политик отвечает на вопросы зрителей в течение часа и 12 минут.

Вопросов много, но мы приведем лишь некоторые:

Правильно ли поступила Тихановская (кандидат в президенты Беларуси. — Ред.)? Да, она бежала, но кто из нас имеет право ее осуждать? Но ее поддержали сотни тысяч человек. Она могла сказать своим сторонникам, чтобы вместе пошли в избирком, никакие кагэбэшники ничего не смогли бы сделать. Надо было все время быть с людьми, у нее бы получилось. А так момент был упущен. Хотя что я могу сказать? Я-то в тепле, здоров и на свободе.

Одесса — один из любимых городов, один из лучших на земле. Желаю вам мужества (…).

Все должно быть бесплатно, наша страна может себе это позволить.

Может ли Чичваркин* стать президентом? Да любой нормальный человек может стать президентом. Тем более Чичваркин любит очень красиво одеваться.

После 24 февраля я не понимаю, о чем разговаривать. Держать эту тему каждый день просто физически невозможно. Мне нечего сказать людям, чтобы это было искренне. Я держу паузу…

Также много говорили об Урале, искусстве и застройке Уралмаша.

— Слушайте, так он все по делу сказал, — удивляется один из слушателей. — Я вот раньше его стрим не смотрел, а теперь благодаря прокурору увидел. Теперь я не пойму, за что его судят?

После коллективного просмотра видеоролика судья очень быстро закончил заседание и объявил перерыв до 10 мая.

— Понятно, к чему идет, — невесело заметил Ройзман, уже выйдя из здания суда. — Все, при большом скоплении народа, прослушали этот эфир. Вы же понимаете, что никто заранее не знает, какие вопросы будут в прямом эфире — не было никакого умысла. Кстати, я сам с интересом смотрел свой стрим, раньше мне этого не приходилось делать. Если буду еще писать стримы, буду внятнее все проговаривать, а то видно, что я там уже устал в какой-то момент, не очень хорошо слышно.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

Екатеринбург

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

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