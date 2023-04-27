Мини-сумка, макси-сапоги и юбки из тюля с яркими принтами: самые яркие микротенденции летней моды

Каждое время года приносит свои микротенденции. Пока весна, но не за горами лето, а значит, начало нового сезона. Лучше заранее подготовиться и пополнить гардероб трендовыми вещами для последующей презентации стильных луков. Вот на какие изделия точно стоит обратить внимание.

Мини-сумка

Если в прошлом сезоне были в моде сумки размера XXXL, то предстоящим летом на смену им придут миниатюрные аксессуары. Такие сумки прекрасно впишутся в повседневный, уличный или романтичный образ для свидания. Они также подойдут для выхода в свет. А вот для работы все же лучше использовать более практичные и вместительные изделия.

Макси-сапоги

Напоминание о зиме летом — это высокие сапоги с широким голенищем. Можете смело их сочетать с короткими юбками и шортами. Подобная обувь позволит вам добавить к любому образу инди-эстетику или создать лук в ковбойском стиле. Только не забудьте дополнить наряд солнцезащитными очками и шляпой.

Вязаная тюбетейка

Достаточно неожиданный головной убор, который входит в моду этим летом. Вязаная тюбетейка вряд ли спасет от палящего солнца, зато гармонично дополнит лук. Лучше всего сочетать ее с непринужденными неформальными образами, предназначенными для отпуска, отдыха, пляжа.

Юбки из тюля с яркими принтами

Кендалл Дженнер популяризировала данный тренд. Юбки из тюля действительно выглядят очень эффектно. Большую роль играет принт. Откажитесь от банальных цветочных узоров в пользу причудливых абстрактных разводов краски. Такие юбки длины макси иди миди сделают ваш образ более изысканным и утонченным.

Платья без бретелей с разрезами

Летом хочется носить как можно меньше одежды. И даже вечера и ночи бывают жаркими настолько, что нет желания набросить куртку или толстовку. В таком случае, если вы соберетесь на вечеринку, отдайте предпочтение платью без бретелей с открытыми плечами, с разрезами на подоле по бокам. У вас получится шикарный соблазнительный образ.

Платья с цветочным принтом

Нестареющая классика, однако некоторые девушки находят данные изделия весьма старомодными. Действительно, есть опасность купить изделие слишком ретро. Чтобы не попасть в такую ловушку, выбирайте изделие с дополнительным декором. Например, платье с растительным принтом с воланами и оборками. Обязательно завершите образ трендовой обувью. Например, подойдут эспадрильи.

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Жилет от костюма с юбкой

Сложнее всего летом создавать офисно-деловые образы. Особенно для выхода в свет. В данном случае присмотритесь к новому микротренду. Речь идет об отдельном использовании жилета от костюма. Наденьте его не на футболку, а прямо на бюстгальтер. Сочетайте с длинной юбкой, чуть расклешенной книзу.

Дополните образ остроносыми туфлями и клатчем. В таком образе можете смело отправляться на любой корпоратив или торжественное мероприятие. Если вас смущает жилет на голое тело, можете под низ надеть блузу из полупрозрачного материала.

Льняной комплект

Летом настоятельно рекомендуется носить изделия из натуральных тканей, чтобы кожа дышала. Отличное решение — это льняные изделия. Обязательно присмотритесь к комплекту из этого материала, состоящего из широких брюк и свободной рубашки. Рассмотрите костюм с принтом. Например, красиво смотрится наряд с рисунком в виде крупных подсолнухов.

Джинсовый комплект

Летом будут в моде практически все разновидности джинсовых изделий, а потому вы можете создавать любые образы с вещами из денима. Например, можно сочетать укороченные джинсы с жилетом из такой же ткани.

Вещи с рюшами

Если в образах вы предпочитаете делать акцент на женственность, романтичность и возможно, даже инфантильность, тогда вам точно стоит пополнить гардероб вещами с рюшами. Это могут быть блузы, топы, юбки.

Жилет с вышивкой

Если вам импонирует концепция бохо или инди, тогда попробуйте создать наряд с использованием жилета с вышивкой. Сочетайте такой верх с льняными брюками или с длинной юбкой из тонкой летящей ткани.

Комбинезон

Комбинезоны — удобная одежда, которая уже не первый сезон в моде. Модницы носили комбинезоны зимой и не собираются отказываться от них летом. Вы можете носить такие вещи просто надевая на нижнее белье. А можете дополнять наряд стильными блузами или футболками. Все зависит от того, в каком стиле вы одеваетесь.

Предстоящим летом обратите внимание на комбинезоны с принтом (например, растительным), а также на изделия из денима.