Рупор тоталитарной пропаганды: Прилет по зданию адмиралтейства в Николаеве

В Николаеве ночью было поражено здание старого адмиралтейства http://runews.hopto.org/news/255870-s-nego-nachalsya-nikolaev-istoriya-zdaniya-admiralteystva-foto рядом с николаевским портом. ВСУ заявляют, что прилетело сразу 4 "Калибра". Били целенаправлено.

Здание скорее всего использовалась либо под располагу, либо как штаб.

Стоит отметить, что за последние пару дней в Херсонской и Николаевской областях была целая серия болезненных прилетов по ВСУ, в том числе по системам ПВО.

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