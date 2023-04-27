Магазин с «продуктами из СССР» закрыли за нарушение санитарных норм

Полицейские Соликамска пресекли деятельность магазина «Продукты из СССР», торговавший товарами продовольственной группы с нарушением санитарных норм. Также были обнаружены нарушения правил хранения продукции.

Из пресс-релиза следует, что предприниматель Соловьёв В.А., являющийся муниципальным депутатом, гражданским активистом и основателем движения «За возрождение Союза», решил воссоздать советский быт для граждан с похожими идеологическими взглядами. Он выкупил здание на окраине города и открыл в нём магазин, внешне напоминающий советское сельпо. Соловьёв лично подбирал кадры для работы – продавщицами работали исключительно хамовитые женщины, а грузчиками – лица с судимостью и алкоголизмом. Ещё одной особенностью объекта торговли стали перерывы на обед с 13 до 14 часов.

Особые требования предъявлялись к товарам. Свежие продукты намеренно держали на складе несколько месяцев, чтобы они приобрели вид, наиболее приближённый к таковому в советские годы. Так, покупатели могли приобрести только твёрдые конфеты или мясные изделия. Отдельные группы товаров – соль, сахар, сливочное и подсолнечное масло – отпускались с ограничениями в одни руки. Иногда товары вовсе убирались с прилавков случайным образом. Также в магазине действовала система талонов. Единственным напоминанием, что на дворе ХХI век, остались цены, поскольку предприниматель закупал продукты в популярном центре оптовой торговли.

Силовики опечатали помещение и забрали все просроченные товары на полигон для утилизации. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Несмотря на сомнительное качество услуг и высокие цены, покупателей в магазине было много. Узнав о закрытии торговой точки, инициативная группа граждан записала видеообращение к губернатору с требованием восстановить работу «Продуктов из СССР».

«У нас забрали молодость – мы приходили сюда постоять в очередях, набить друг другу морду, посмотреть, что выбросили. Разве можно так с людьми делать? Капиталисты – враги прогрессивного человечества!» – заявила участница инициативной группы.

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